Новой пенсионной реформой заинтересуются 5-10% россиян

16 октября. FINMARKET.RU - Новой пенсионной реформой может заинтересоваться максимум 5-10% россиян. Такую оценку перспектив Гарантированного пенсионного продукта (ГПП) специально для "Известий" сделало Национальное рейтинговое агентство (НРА).

В начале сентября Минфин заявил о том, что разработал новый законопроект c предварительным рабочим названием "О гарантированном пенсионном продукте". ГПП пришел на смену индивидуальному пенсионному капиталу (ИПК), работа над которым велась с 2016 года. Чем различаются две системы с разными аббревиатурами, пока профессионалам пенсионного рынка непонятно - проекта общественность не видела. Документ находится еще в очень "сыром виде" и работа над ним продолжается, рассказывают источники "Известий", знакомые с ходом подготовки законопроекта. Пока рынок ориентируется на те заявления, которые сделал Минфин в начале сентября.

В нынешней версии законопроект предусматривает исключительно добровольный механизм подключения, сообщила ранее пресс-служба финансового ведомства. Также, пообещали в Минфине, резервы в ГПП будут гарантированы государством, люди и работодатели, которые участвуют в системе, смогут получить налоговые льготы. Также в сообщении финансового ведомства указывалось, что в рамках новой системы у граждан будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся в ОПС накопления. Правда, будет ли этот процесс добровольным и именно возможностью, или обязательным, в сообщении не уточнялось.

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил на прошлой неделе в кулуарах заседания рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы : "Изначально была предложена концепция ИПК, сейчас ищутся другие подходы, которые позволят фактически трансформировать систему ОПС из чего-то "замороженного" во что-то живое. Живое - это негосударственное пенсионное обеспечение. Сейчас рассматривается механизм, каким образом ОПС перевести в НПО. Мы надеемся, что получим общий режим. Там, возможно, будут нюансы для каких-то отдельных историй, но принципиально, да, это будет одна система".

Слияние двух систем без перевода пенсионных накоплений граждан в резервы просто невозможно. В нынешней версии законопроекта не предусматривается никакая трансформация ОПС в ГПП, заверили "Известия" в пресс-службе Минфина.

Если граждане не захотят переводить свои накопления в новый продукт, то обязательная и добровольная системы продолжат существовать параллельно. Эксперты при этом сомневаются в том, что ГПП привлечет интерес большого количества россиян. Максимальное ожидаемое число интересантов пенсионного нововведения может составить 5-10% населения - такую оценку сделало НРА.

Директор рейтингов финанcовых институтов НРА Юрий Ногин пояснил "Известиям", что 10% - самый оптимистичный прогноз, более реалистично ориентироваться на нижнюю планку. Такую оценку эксперт аргументирует тремя причинами. Во-первых, низким уровнем финансовой грамотности населения, люди просто плохо различают различные финансовые и пенсионные продукты. Во-вторых, усталостью от пенсионных реформ. В-третьих, доходностью НПФ, по которой граждане судят о системе в целом.

В пресс-службе Минфина пообещали, что в ближайшее время ведомство представит законопроект о ГПП на общественное обсуждение.