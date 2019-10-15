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15 октября 2019 года 10:57
Интернет-мошенники рассылают фиктивные письма о соцвыплатах
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UIG\ТАСС
15 октября. FINMARKET.RU - В этом году россияне столкнулись с новым способом мошенничества: им приходят письма или поступают звонки с сообщениями о полагающихся людям социальных выплатах, которые якобы должны быть переведены на банковскую карту или интернет-кошелек. Действуют аферисты от имени Фонда социального страхования (ФСС), сылаясь на некий указ президента и федеральный закон ФЗ-1789, сообщили "Известиям" в ФСС. В своих посланиях преступники уверяют, что каждому гражданину бывшего СССР положены компенсации, а чтобы поверить сумму, нужно перейти по ссылке. После этого в окошке проверки просят ввести фамилию, имя, отчество и год рождения. Всем, кто проходит проверку, якобы начисляется от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Если жертва заинтересовалась, мошенники предлагают зарегистрировать "заявление на получение компенсационной выплаты". И на этом этапе оказывается, что регистрация не бесплатная - нужно уплатить пошлину в размере от 220 до 320 рублей. После этого необходимо подтвердить свою личность - уже за 500 рублей. Заканчивается схема требованием заплатить 1% от суммы социальной выплаты. Как рассказали "Известиям" в Фонде социального страхования, подобные случаи обмана начали фиксировать в 2019 году, когда получатели соцуслуг стали получать первые сообщения о якобы положенных им выплатах. Чтобы помочь гражданам не попасться на удочку мошенников, ведомство разработало памятку по финансовой безопасности. В первую очередь необходимо обращать внимание на официальное название организации в подписи. В РФ существует только Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ). Если письма приходят от сотрудников ФСС, то стоит обращать внимание на структуру почтового адреса. Он должен выглядеть так: m.morozov@fss.ru, а у представителя регионального отделения в адрес добавляется код субъекта федерации - например, d.dronova@r49.fss.ru. Письма от имени Фонда с любых других адресов (например, support@njyufp.applcom.ru) отправляются с целью вымогательства денег. Не стоит доверять и автоматическим телефонным номерам, начинающимся на 8 (800) ХХХ-ХХ-ХХ, так как эта категория служит только для приема звонков и фондом не используются. То же касается и SMS с этих номеров. Сотрудники ФСС в ходе разговора никогда не просят предоставить данные банковских карт. Ни в коем случае не стоит проходить по ссылкам в письме, а также перезванивать на указанные телефонные номера. Мошенникам нельзя сообщать любые данные: фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта или других удостоверений личности, адрес регистрации, а также данные банковских карт.
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Ключевые слова: Россия, интернет-мошшеничество
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