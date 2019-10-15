Коммунальные платежи соберут в единой платежке

15 октября. FINMARKET.RU - Все услуги ЖКХ планируют собрать в единой платежке. Правительство России намерено поддержать соответствующийпри условии его качественной доработки. Об этом говорится в проекте отзыва правительства, с которым ознакомились "Известия" . Сейчас документ (разработан Минстроем) находится на рассмотрении в кабмине, сказали газете в секретариате вице-премьера Виталия Мутко.

Проект закона о едином платежном документе (ЕПД) депутаты во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым внесли в Госдуму 19 июня этого года, следует из базы нижней палаты. Документ вводит два новых понятия - ЕПД и "расчетный центр". Цель проекта - увеличить собираемость платежей за, снизить риски хищений управляющих компаний (УК) за счет повышения прозрачности их расчетов с поставщиками, а также усилить контроль обоснованности тарифов.

Законопроект предполагает, что в ЕПД появятся следующие строки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора. Дело в том, что сейчас в ряде регионов гражданам приходит несколько платежек за ЖКУ - по разным видам услуг. Это зачастую приводит к ошибкам в начислениях и росту долгов по ЖКХ. Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке к нему, при выставлении ЕПД платежная дисциплина граждан возрастает.

В проекте отзыва кабмина рекомендуется соотнести новое понятие "единый платежный документ" (ЕПД) с уже существующим "платежный документ". Понятия необходимо определить более точно, чтобы избежать неразберихи.

Пока неясно, как авторы законопроекта предлагают поступить с обычными платежками. Это понятие в действующем регулировании останется, именно поэтому у потребителей ресурсов могут возникнуть проблемы.

В ЕПД также должно быть проще вписывать строку за добровольное страхование жилья от ЧС, сказал "Известиям" эксперт рабочей группы "Качество повседневной жизни" ОНФ Арсений Беленький. Но к вопросу включения необязательных платежей в единый документ стоит подойти осторожно, поскольку это может увеличить и без того высокие расходы населения, подчеркнул он.

Также правительство критикует модель "расчетного центра" в законопроекте. Эти структуры, согласно замыслу депутатов, должны централизованно выставлять ЕПД в регионах.

Сейчас уже внесены некоторые изменения в законопроект, сказал "Известиям" один из его авторов - Сергей Пахомов. Для расчетных центров планируется установить прозрачные и жесткие правила работы, также ко второму чтению законопроекта будет конкретизирован правовой статус центров, доработан понятийный аппарат ЕПД, уточнил он.