Бюджет на 2020-2022 годы слишком жесткий - эксперты СП и ВШЭ

15 октября. FINMARKET.RU - Макроэкономический прогноз, на котором основан, нереалистичен, а сам бюджет слишком жесткий, предупредили аудиторы Счетной палаты и эксперты Высшей школы экономики в отзывах на проект закона о федеральном бюджете на 2020-2022 гг. Они не верят ни в ускорение роста экономики, ни в существенный рост инвестиций, ни в сокращение вдвое бедности к 2024 г., пишут "Ведомости"

Все три сценария прогноза (базовый, консервативный и целевой), по сути, являются целевыми и отличаются друг от друга лишь скоростью достижения целей майского указа президента Владимира Путина, пишет в заключении на проект бюджета Счетная палата. Некоторые показатели прогноза и вовсе противоречат друг другу - например, одновременное ускорение роста ВВП и замедление промышленности, рост реальных располагаемых доходов населения и снижение зарплат, замедление мировой экономики вкупе с падением цен на нефть и ускорение роста российской экономики до 3,1% в 2021 г.

Минэкономразвития рассчитывает, что экономике помогут ускориться нацпроекты стоимостью почти 25,7 трлн руб. до 2024 г., структурные реформы и рост инвестиций. Так, по оценкам министерства, вклад структурных реформ в рост экономики составит 1,5 п. п. до 2024 г. Но при расчетах Минэкономразвития ориентировалось на развитые страны, а также государства с другой структурой экспорта и экономической политикой, пишет Счетная палата. Не удастся ускорить рост реальных располагаемых доходов людей с 0,1% до 2,4% в 2024 г., указывают аудиторы: Минэкономразвития рассчитывает на снижение давления долговой нагрузки, но платежи по кредитам за 2019-2024 гг. вырастут в 1,86 раза, а в целом обязательные платежи - в 1,58 раза.

В попытке ускорить экономику власти делают ставку на бюджетные расходы. Но для прогнозируемого рывка бюджетная политика остается слишком жесткой, говорит директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова. По ее словам, рост расходов обеспечен увеличением налогов (с 2019 г. ставка НДС была повышена с 18% до 20%).

С 2020 до 2022 г. расходы федерального бюджета постепенно снижаются - с 17,3% до 16,9% ВВП. К 2022 г., по оценке Высшей школы экономики, они сохранятся на уровне ниже докризисного - на 4% меньше, чем в 2014 г. Функционально структура бюджета не меняется, предупреждают и аудиторы Счетной палаты, и эксперты Высшей школы экономики: производительные расходы, увеличивающие человеческий капитал, не только не растут, но и даже незначительно сокращаются по отношению к ВВП.

Несмотря на нацпроекты, снижаются по отношению к ВВП даже расходы на национальную экономику за 2019-2021 гг. и в 2022 г. возвращаются к уровню 2019 г. Нужно дополнительно проанализировать риски невыполнения нацпроектов из-за недостатка финансирования, предлагают эксперты Высшей школы экономики.

Регионы и вовсе рискуют оказаться в критической ситуации. К 2022 г. расходы их бюджетов должны превысить уровень 2011 г. на 10%. Но доля трансфертов из федерального бюджета снижается с 17,9% в 2019 г. до 15,9% в 2022 г. - минимума с 2011 г., указывают эксперты Высшей школы экономики, непонятно, как в таких условиях регионы смогут финансировать нацпроекты, что также ставит под вопрос их эффективность.

Ни майские указы, ни нацпроекты не решают главную проблему, указывают эксперты Высшей школы экономики: не меняют ориентацию экономики на традиционные секторы, предпринимательская активность в новых секторах остается низкой, участие России в глобальных цепочках добавленной стоимости сокращается. Без решения таких проблем потенциальные темпы роста экономики в ближайшие годы останутся в районе 1,7%, единодушны опрошенные Высшей школой экономики эксперты.