Партнеров для работы с кредитами банков-банкротов станет больше

14 октября. FINMARKET.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует изменить сотрудничество с компаниями для возврата долгов обанкротившихся банков и проводит новый отбор компаний для сопровождения портфелей кредитов физлиц банков, находящихся под управлением агентства, рассказали "Коммерсанту" участники рынка. В 2017 году агентство отобрало для аналогичной работы пять компаний, однако активно сотрудничает лишь с одной из них.

Теперь АСВ планирует увеличить количество партнеров до 12 — коллекторских агентств и банков — и выстроить с ними более системную работу, сообщили там.

Для этого было принято решение снизить ряд требований к аккредитуемым организациям «в соответствии с ситуацией на рынке данных услуг». В том числе были уменьшены требования по количеству исполнительных документов, предъявленных к принудительному исполнению, и количеству заявлений о выдаче судебного приказа (исковых заявлений), направленных в суды за последние три календарных года.

компаниям будут передаваться в работу по агентской схеме или продаваться через торги. У АСВ есть опыт продаж как за 90%, так и за 0,9% от балансовой стоимости портфеля, отметили в агентстве. При передаче по агентской схеме долги будут отданы на комплексное обслуживание, то есть кредиты, по которым заемщики исправно платят, для дальнейшего сопровождения, и просроченная задолженность. "Каждый кредитный портфель будет предложен на рассмотрение всем номинантам, а победителем станет тот, кто предложит наименьшую комиссию, причем следует помнить, что комиссия взимается на очень узком сегменте — по сильно просроченным (свыше 60 дней) платежам",— уточнили в АСВ. По оценке президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, в портфеле на такую просрочку обычно приходится не более одной трети. По его оценкам, новым критериям АСВ на данный момент соответствует уже большее количество компаний, чем было ранее.

В то же время эксперты отмечают, что на рынке сформировался переизбыток предложения плохих долгов.