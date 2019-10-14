В самозанятые запишут приезжих из стран СНГ, не входящих в ЕАЭС

14 октября. FINMARKET.RU - Минфин направил в правительство предложение уточнить отдельные положения законодательства о налоге на профессиональный доход (больше известен как налог для самозанятых), сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства.

Дословно Минфин предлагает провести эксперимент «по предоставлению права применять налог на профессиональный доход физическими лицами, являющимися гражданами стран, входящих в Содружество Независимых Государств, которые не являются членами Евразийского экономического союза».

Налоговый режим для самозанятых действует в России с начала этого года в четырех регионах: Москве и области, Калужской области и Татарстане. Им могут пользоваться те, кто работает на себя и не использует наемный труд, — например, это может быть няня, репетитор, водитель. Максимальный доход самозанятых не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Налог составляет 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

Зарегистрироваться самозанятыми помимо россиян сейчас могут граждане стран ЕАЭС: Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Остальные иностранцы должны получать патент или оформлять рабочую визу и разрешение на работу.

Если предложение Минфина будет одобрено, то самозанятыми в России также смогут стать граждане Азербайджана, Молдавии, Узбекистана, Таджикистана и Украины, несмотря на спорный статус последней. При президентстве Петра Порошенко Киев неоднократно заявлял о намерении выйти из, но Украина пока не направляла в исполком Содружества официальных писем о прекращении своего участия в объединении и выходе из базовых соглашений, сообщали ранее СМИ.

Возможность воспользоваться льготным налоговым режимом привлечет в Россию новых легальных трудовых мигрантов, полагает профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

"Сейчас люди из перечисленных стран, когда приезжают, платят за патент — около 4 тыс. рублей в месяц. Сумма никак не связана с зарплатой, но главный недостаток — многие не сразу трудоустраиваются, а деньги за патент вернуть нельзя. Поэтому значительная часть мигрантов прибывает на 90 дней, отмечаются как туристы и трудятся нелегально", — рассказал Александр Сафонов. По словам эксперта, режим самозанятости выгоден не только с точки зрения налогообложения — нет никакой необходимости скрываться от полицейских.

В аналитической записке о положении на рынке труда в январе–июне 2019 года аудиторы Счетной палаты указывали, что снижение численности рабочей силы может стать фактором, способным существенно ограничить экономический рост. Как показало сентябрьское исследование Head Hunter, в большинстве российских регионов фиксируется нехватка рабочего персонала. Например, на 100 вакансий шлифовальщика приходится только три резюме, на 100 предложений устроиться фасовщиком, швеей или оператором станков — лишь по два. Также в 64 регионах России в дефиците врачи.