Россия полностью перешла на цифровое вещание

14 октября. FINMARKET.RU - В понедельник, 14 октября, еще 21 регион страны переходит на цифровое ТВ. Это последний этап масштабного проекта по переходу на современное, более качественное вещание в России. Он касается почти 39 миллионов человек, сообщил "Российской газете" заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин.

С 2018 года 20 федеральных телеканалов в современном цифровом формате и со стереозвуком доступны всей стране. В этом году проходит сворачивание старого формата. Последняя, четвертая волна перехода на "цифру" затрагивает Астраханскую, Белгородскую, Волгоградскую, Вологодскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Мурманскую, Оренбургскую, Псковскую, Саратовскую, Челябинскую области, а также Забайкальский край, Санкт-Петербург, республики Крым и Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетию, Карелию и город Севастополь.

В понедельник там прекращается аналоговое вещание Первого канала, "России 1", "Матч ТВ", НТВ, Пятого канала, "России К", "России 24", телеканала "Карусель", ОТР, "ТВ Центра" (первый мультиплекс), а также "Рен ТВ", телеканалов "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ" (второй мультиплекс).

Уровень готовности регионов - участников финального этапа перехода в Минкомсвязи оценивают как очень высокий. Там продано 300 тысяч телевизоров и 560 тысяч приставок для приема цифрового сигнала. "Мы оценивали потребность в приставках на уровне 500-800 тысяч комплектов. Объем уже проданного оборудования говорит о том, что люди активно переключаются на "цифру", - отметил Алексей Волин.

Во всех регионах четвертой волны действуют штабы по переходу на "цифру", возглавляемые вице-губернаторами. В помощь гражданам работают 20 тысяч волонтеров. Некоторые регионы, например Карелия, в минувшие выходные проводили "цифровые субботники", чтобы обеспечить помощью волонтеров всех, кто подал заявки.

На федеральной и региональных "горячих линиях" трудятся 1,5 тысячи операторов. "На федеральной линии число звонков в последнюю неделю увеличилось на 30%. В среднем поступало 7 тысяч обращений в сутки. И даже несмотря на такой ажиотаж, среднее время ожидания ответа не превышало 9 секунд", - рассказал Алексей Волин.

На помощь льготным категориям граждан заложено 926 миллионов рублей. Из этих денег пока израсходована очень небольшая доля. "Часть денег точно еще будет потрачена, поскольку программы помощи льготникам в рамках перехода на цифровое ТВ будут продолжаться до конца 2019 года, а в некоторых регионах перейдут и на 2020 год", - уточнил замглавы Минкомсвязи.

Что касается ветеранов, то, по словам Волина, сейчас в стране нет ни одного человека из этой категории, не обеспеченного возможностью принимать цифровой сигнал.