Отстающим регионам выделят на нацпроекты еще 100 млрд рублей

14 октября. FINMARKET.RU - Правительство поручило федеральным ведомствам выделить наиболее важные национальные проекты в 10 отстающих регионах, для решения самых острых проблем им будет выделено дополнительно около 100 млрд руб. на ближайшие пять лет. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко после совещания на прошлой неделе у премьер-министра Дмитрия Медведева.

Более активно поддерживать эти, в том числе их стройки, предложил министр экономического развития Максим Орешкин, рассказали два федеральных чиновника и подтвердил еще один региональный, участвовавший в совещании. В частности, сейчас федеральный бюджет финансирует почти полностью стройки по нацпроектам, но реальная стоимость может оказаться выше первоначальной – и слабым регионам непросто найти дополнительные деньги. Поэтому Орешкин предложил оплачивать из федерального бюджета все фактически понесенные регионами затраты, установив определенное ограничение, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники..

Орешкин также предложил субсидировать разработку отстающими регионами проектно-сметной документации, ввести перекрестное субсидирование для снижения цен на электроэнергию, льготную ипотеку на первичное жилье, социальные контракты для снижения бедности и создать индустриальные и технопарки с налоговыми льготами, пересказывают собеседники "Ведомостей". Минэкономразвития собрало заявок почти на 900 млрд руб., но считает, что можно пока ограничиться дополнительными 100 млрд руб. на эти 10 регионов до 2024 г., рассказал федеральный чиновник. Сейчас Минэкономразвития, по его словам, анализирует все программы и вместе с кураторами отстающих регионов выделяет основные мероприятия.

Десять экономически слабых регионов в начале лета получили кураторов из числа федеральных министров. В перечне оказались республики Алтай, Карелия, Тува, Чувашия, Калмыкия, Марий Эл, Адыгея, Псковская и Курганская области, Алтайский край. Они заняли худшие позиции в рейтинге Минэкономразвития из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Координирует работу министров Мутко.

Все 10 отобранных регионов слабо вовлечены в национальные проекты и государственные программы, говорит федеральный чиновник: у них есть схожие проблемы, поэтому кураторы предлагают общие решения, которые могут быть реализованы уже в ближайшее время.