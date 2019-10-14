Непроданные продукты отправят на переработку

14 октября. FINMARKET.RU - Минпромторг подготовил законопроект, который позволит направлять просроченныена вторичную переработку, сообщил "Известиям" замглавы министерства Виктор Евтухов. Как пояснили газете в Минпромторге, ведомство намерено создать единую и понятную правовую базу по регулированию обращения продовольственных отходов и вторичных материальных ресурсов. Проект закона уже направлен в правительство на согласование. Одна из его норм позволяет направлять продукты питания с истекшим сроком годности на вторичную переработку - после проведения экспертизы, подтверждающей их безопасность. Речь в первую очередь о продовольственных товарах, которые не были проданы в торговых сетях.

Как сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), пока продукты с истекшим сроком годности согласно действующему регулированию считаются опасной продукцией. Их использование в качестве сырья для производства других товаров запрещено.

По словам представителя АКОРТ (объединяет крупнейшие федеральные торговые сети), если инициатива Минпромторга будет принята, это поможет решить множество проблем, связанных с утилизацией и использованием продукции с истекшим сроком годности. Прежде всего - уменьшить количество отходов, попадающих на свалки. В организации напомнили, что сейчас компании не имеют права использовать продукты с истекшим сроком годности. Такая продукция должна быть утилизирована. Ежегодно только в крупных сетях около 700 тыс. т продовольствия не продается и отправляется на свалку.

"При этом есть категории продуктов, которые сохраняют безопасность и пищевую ценность даже за пределами срока годности, - отметили в АКОРТ. - Самый простой пример - соль, которая годами может храниться без потери свойств. То же самое с некоторыми видами консервированной продукции или сухофруктов. Это касается и зачерствевшего, но правильно хранящегося - без следов порчи - хлеба".

В ассоциации подчеркнули, что при вторичной переработке эти категории продовольственных товаров, а также целый ряд других, например некоторые молочные продукты, могут быть безопасно использованы для изготовления кормов для животных. Важно четко определить, какую именно продукцию можно передавать на вторичную переработку, чтобы в корма попадало только сырье, пригодное для употребления.

В Минпромторге добавили, что в законопроекте планируется дать определение понятию "вторичные ресурсы", установить их перечень и критерии, по которым отходы будут признавать годными к переработке. Предполагается также создание экономических стимулов - как тех, кто будет строить инфраструктуру по вторичному введению продукции в оборот, так и для владельцев отходов - чтобы они были заинтересованы отдавать их на переработку.