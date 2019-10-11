Разработаны новые санитарные рекомендации для ресторанов

11 октября. FINMARKET.RU - Роспотребнадзор подготовил проект Методических рекомендаций к организации общественного питания населения и иллюстрированное Пособие по пищевой безопасности в общественном питании. 8 октября эти документы обсуждались на заседании общественного совета при управлении Роспотребнадзора по Москве, пишут "Ведомости".

Оба документа, во многом дублируя друг друга и существующие СанПиНы (Санитарные правила и нормы), содержат требования к общепиту: к размещению, содержанию и устройству заведений, инвентарю, таре и посуде, транспортировке и хранению продуктов, условиям работы, квалификации, внешнему виду и здоровью персонала, а также к изготовлению пищи.

Самые одиозные, над которыми смеялись представители бизнес-сообщества, в этих документах остались. Например, как правильно мыть яйца или как нужно готовить омлеты. Есть иллюстрации, как правильно мыть столовую посуду руками, каких именно животных и насекомых не должно быть на предприятии, как определять готовность мяса.

"Методические рекомендации и иллюстрированные пособия не будут <...> обязательными для применения, - заверил представитель Роспотребнадзора, - а будут не чем иным, как способом в наглядной и доступной форме донести до хозяйствующих субъектов основные гигиенические принципы".

Сократить количество необоснованно завышенных требований к российскому бизнесу еще в январе распорядился премьер-министр Дмитрий Медведев.

В апреле представители Роспотребнадзора предоставили рестораторам и общественным организациям сокращенный вариант СанПиНов, убрав оттуда самые одиозные нормы. Бизнес этот вариант не устроил, и в июне Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация "Опора России" подготовили и направили в Роспотребнадзор "Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы". Предлагалось сократить действующие нормы СанПиНа до минимальных. Приоритетом контроля должен стать результат - готовое блюдо, а не процесс приготовления пищи. Контроль качества и безопасности продукции должны осуществлять независимые лаборатории. Роспотребнадзор оставил вариант федерации без ответа.

Госорганы не должны контролировать толщину омлета и прочие детали производства блюда, согласен представитель Минпромторга. Даже сильно сокращенные требования СанПиНов могут быть еще более сокращены безо всякого ущерба защите безопасности потребителя, уверен представитель Минпромторга. В связи с этим Минпромторг совместно с Минэкономразвития и предпринимательским сообществом обсуждают реальные шаги для радикального устранения избыточного контроля без ущерба для безопасности потребителей, утверждает собеседник "Ведомостей".