Международные платежные системы тестируют новый сервис

11 октября. FINMARKET.RU - Платежная система Visa представила новый- рассрочка по кредитной карте, которая может существенно удлинить беспроцентный период. На Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019 международная платежная система Visa и банк "Русский стандарт" представили сервис рассрочки на покупки по кредитным картам. В платежной системе "Коммерсанту" сообщили, что, обладая возможностями по передаче информации от банка-эквайера торговой точки банку-эмитенту карты, "Visa может предложить новый сервис по выбору опции рассрочки и даже выбору срока рассрочки в момент совершения операций клиентами".

Собственно оплата выглядит следующим образом: на экране платежного терминала клиент выбирает функцию "Рассрочка", стоимость покупки разбивается на равные части по числу месяцев рассрочки и потом гасится без процентов. Срок рассрочки, равно как предельную сумму покупки и процент в случае пропуска платежа, будет определять банк-эмитент карты.

К этому сервису Visa может подключиться любой участник платежной системы как эквайер и как эмитент. По мнению директора департамента эквайринга банка "Русский стандарт" Инны Емельяновой, "новая функция "Рассрочка" по кредитным картам Visa заинтересует все торгово-сервисные предприятия, которые активно работают с физическими лицами". В качестве эмитентов, по сведениям газеты, готовятся подключиться помимо "Русского стандарта" также ВТБ и Ситибанк.

Вместе с тем аналогичный сервис уже есть у отдельных российских банков - у того же "Русского стандарта" и банка "Тинькофф". В последнем "Коммерсанту" сообщили, что решение рассрочки от Visa потенциально интересно, так как дает клиентам в момент совершения операции выбрать соответствующую опцию на терминале.

Однако большинство банков, которые уже имеют собственные программы рассрочки, смотрят на идеи партнеров настороженно.

Собственный "пилот" с рассрочкой по кредитным картам проводит и платежная система MasterCard.