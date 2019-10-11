Приехавшие на работу в РФ медики через год смогут получить гражданство

11 октября. FINMARKET.RU - Чтобы уменьшить нехватку врачей в стране, в Минтруде предложили расширить список профессий, дающих право на упрощенное получение российского гражданства, включив в него более десятка медицинских специальностей. В Минздраве считают, что этот шаг поможет привлечь в страну специалистов-медиков, но закрыть весь кадровый дефицит приезжие, конечно, не смогут, понадобятся и другие шаги, пишет "Российская газета"

"Кадровый" вопрос в государственной медицине сегодня один из самых острых. В государственных поликлиниках и больницах сейчас трудится около 2 миллионов врачей, фельдшеров, медсестер. При этом, исходя из потребностей, в целом по стране не хватает 25 тысяч врачей и 130 тысяч среднего медперсонала.

Создать условия, которые помогли бы привлечь врачей из иностранных государств (речь идет, конечно же, о наших ближайших соседях, где половина населения говорит по-русски), желающих переехать и работать в России, решено было несколько лет назад. С 2015 года в утверждаемом Минтрудом перечне профессий, специальностей и должностей для иностранных граждан, дающих право на упрощенное получение российского гражданства, появилась категория "врач". А сейчас Минтруд конкретизировал и расширил медицинскую часть перечня, перечислив практически все специальности, по которым ощущается кадровый голод.

Если перечень будет утвержден (сейчас идет общественное обсуждение проекта документа), то через год работы по специальностисмогут получить педиатры и терапевты, психиатры, наркологи, хирурги, офтальмологи, стоматологи, ортопеды-травматологи, врачи скорой помощи, а также медсестры и фельдшеры разных специализаций.При этом в Минздраве подчеркивают, что речь идет исключительно о квалифицированных специалистах

Свое медицинское образование и уровень компетенции любой доктор, приехавший работать в Россию, должен подтвердить. Причем процесс этот не такой и простой и не быстрый.

Сначала в Рособрнадзоре необходимо пройти процедуру признания диплома, если медвуз доктор заканчивал не в России. Потом копия диплома, документов о последипломном образовании (ординатура, интернатура, курсы повышения квалификации и т.д.), а также справки о всех местах работы по специальности предоставляются в Роздравнадзор. Третий этап - обязательное прохождение экзамена в одном из российских образовательных учреждений. И только после этого врач получает в Росздравнадзоре сертификат специалиста, с которым может устроиться на работу.

В Росздравнадзоре "РГ" пояснили, что оценить компетентность, проверить уровень подготовки доктора должен еще и главный врач, который принимает претендента на работу. Работодатель имеет полное право попросить соискателя предоставить справку из вуза, где тот учился. Можно подтвердить подлинность диплома и через портал "Госуслуги", где с нынешнего года работает такой сервис. Правда, стоит такая услуга 2,5 тысячи рублей, а потому особого энтузиазма у главврачей этот путь проверки кандидата не вызывает.