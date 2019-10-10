10 октября. FINMARKET.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сокращают свои вложения в акции. Вложения пенсионных накоплений в акции на конец третьего квартала 2019 года достигли минимума за пять лет, свидетельствуют расчеты "Коммерсанта" на основе данных. Суммарно 29 НПФ, на которые приходится 99,6% аккумулированных накоплений, вложили в акции около 160 млрд руб. (или менее 6% агрегированного инвестпортфеля). Кварталом ранее, согласно данным ЦБ, ихсоставляли 201,5 млрд руб. Таким образом, вложения в акции сократились почти на 20%. Меньше пенсионных накоплений НПФ держали в акциях лишь в конце первого квартала 2015 года (94,2 млрд руб.).

Пик вложений в акции фондами пришелся на середину 2017 года, тогда подобные инвестиции достигали более 430 млрд руб. (почти 17,8% пенсионных накоплений). Во многом это было связано с нерыночными вложениями ряда крупных частных фондов, принадлежащих финансовым группам. Однако после санации трех крупнейших частных банков и начала оздоровления несколькими частными фондами своих портфелей доля акций стала резко сокращаться и с начала этого года стабилизировалась на уровне 200 млрд руб. (более 7% от инвестпортфеля). Во втором квартале вложения в долевые инструменты незначительно выросли на фоне дивидендных выплат российских компаний.

Однако в третьем квартале продолжилось избавление портфелей пенсионных накоплений от акций, в том числе за счет продолжения санации портфелей, а также после закрытия дивидендных гэпов.

В июле на Международном финансовом конгрессе директор департамента коллективных инвестиций ЦБ Кирилл Пронин не исключал увеличения доли акций в портфелях НПФ "в случае продолжения цикла снижения процентных ставок в России".