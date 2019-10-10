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10 октября 2019 года 10:51
НПФ сокращают свои вложения в акции
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Егор Алеев/ТАСС
10 октября. FINMARKET.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сокращают свои вложения в акции. Вложения пенсионных накоплений в акции на конец третьего квартала 2019 года достигли минимума за пять лет, свидетельствуют расчеты "Коммерсанта" на основе данных НПФ. Суммарно 29 НПФ, на которые приходится 99,6% аккумулированных накоплений, вложили в акции около 160 млрд руб. (или менее 6% агрегированного инвестпортфеля). Кварталом ранее, согласно данным ЦБ, их инвестиции составляли 201,5 млрд руб. Таким образом, вложения в акции сократились почти на 20%. Меньше пенсионных накоплений НПФ держали в акциях лишь в конце первого квартала 2015 года (94,2 млрд руб.). Пик вложений в акции фондами пришелся на середину 2017 года, тогда подобные инвестиции достигали более 430 млрд руб. (почти 17,8% пенсионных накоплений). Во многом это было связано с нерыночными вложениями ряда крупных частных фондов, принадлежащих финансовым группам. Однако после санации трех крупнейших частных банков и начала оздоровления несколькими частными фондами своих портфелей доля акций стала резко сокращаться и с начала этого года стабилизировалась на уровне 200 млрд руб. (более 7% от инвестпортфеля). Во втором квартале вложения в долевые инструменты незначительно выросли на фоне дивидендных выплат российских компаний. Однако в третьем квартале продолжилось избавление портфелей пенсионных накоплений от акций, в том числе за счет продолжения санации портфелей, а также после закрытия дивидендных гэпов. В июле на Международном финансовом конгрессе директор департамента коллективных инвестиций ЦБ Кирилл Пронин не исключал увеличения доли акций в портфелях НПФ "в случае продолжения цикла снижения процентных ставок в России".
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Ключевые слова: Росия, НПФ, инвестиции
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