Тариф и сотовую компанию поменять можно будет без покупки чипов

10 октября. FINMARKET.RU - Бизнес предложил Минкомсвязи вариант легализации виртуальных SIM-карт. Для быстрой легализации eSim в России достаточно небольших терминологических изменений в правила оказания услуг связи, утвержденных правительством, а также в приказы Минкомсвязи, регламентирующие использование телефонов разных стандартов, рассказал "Известиям" представитель РАТЭК Антон Гуськов.

eSIM - встроенный в мобильное устройство модуль, который позволяет менять тариф и сотовую компанию без покупки и замены физической. Получить новое подключение в перспективе можно будет, просканировав, к примеру, QR-код в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении оператора.

Из правил оказания услуг, касающихся переноса номера при смене абонентом оператора, РАТЭК предлагает изъять требование установки в аппарат физической SIM-карты, следует из материалов РАТЭК. Такие же изменения ассоциация советует внести в требования Минкомсвязи к подключению устройств 3G и 4G: понятие "идентификационная карта абонента" (без которой телефон нельзя подключать к сотовой сети) следует заменить на "идентификационный модуль".

Как полагает Гуськов, изменения могут быть внесены в нормативную базу уже в следующем году. После этого абоненты смогут подключать eSim в салонах связи. Это актуально, например, для пользователей новых iPhone - у владельцев этих устройств есть техническая возможность пользоваться двумя SIM-картами, одна из которых виртуальная.

Но дистанционно активировать eSim - без явки в офис продаж - пока не получится: вопрос удаленной идентификации абонентов нуждается в отдельной проработке, отметил Гуськов.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов ранее также говорил: для внедрения в России eSim не надо существенно корректировать законодательство. В то же время он признавал, что правила переноса номера при смене оператора (MNP) нуждаются в изменениях, поскольку сейчас они предписывают абоненту получать новую SIM-карту (в виде чипа) и вставлять ее в мобильный телефон.

Если инициатива РАТЭК будет принята, процесс ускорится - получать чип и переносить номер с него на виртуальную SIM-карту не придется.

В перспективе eSim создает угрозу рынку международного роуминга с заоблачными тарифами на эту услугу, рассуждает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко. Ведь пользователь сможет моментально, без визита к оператору и покупки SIM-карты, получить местный номер, отмечает он.

По словам представителя "Мегафона", для полноценного внедрения eSim в России необходима проработка целого ряда вопросов законодательного порядка. И один из главных вопросов - безопасность персональных данных россиян при использовании eSim.