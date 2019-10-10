Выброс парниковых газов: бизнес и чиновники договориться не могут

10 октября. FINMARKET.RU -, который должен приблизить Россию к выполнению Парижских соглашений, вызвал критику бизнеса. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) инициировал даже совещание в правительстве, чтобы убедить принять законопроект в варианте, устраивающем бизнес, рассказал "Ведомостям" сотрудник РСПП.

Минэкономразвития, разрабатывающее законопроект с 2017 г., хочет обязать крупные промышленные и энергетические компании вести мониторинг выбросов, определить целевые показатели их сокращения и ввести сборы за их превышение. Сборы могут быть введены спустя 5 лет после принятия закона, но только для некоторых отраслей, уточнял представитель Минэкономразвития.

Но отраслевые министерства и крупный бизнес против введения сборов. Бизнес постарается убедить правительство принять законопроект без целевых показателей и квот на, торговли квотами, штрафов за превышение показателей, рассказывает сотрудник РСПП, иначе могут вырасти тарифы и ускориться инфляция.

Проект закона обязывает организации, выбросы которых превышают 150 тыс. т СО2-эквивалента в год, вести обязательный мониторинг выбросов. Это эквивалент 50 тыс. т угля или 25 МВт годовой мощности - показатели довольно средних по размеру предприятий, которых много, обращает внимание старший директор группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов.

Регулирование, которое предлагает Минэкономразвития, направлено на то, чтобы сделать бизнес более энергоэффективным, мотивировать его внедрять новые технологии, говорит директор программы "Климат и энергетика" WWF Алексей Кокорин, если бы вопрос касался просто сокращения выбросов, то законопроект бы вообще никто не разрабатывал. К тому же закон должен помочь международному бизнесу, от которого уже сейчас требуют государственно подтвержденной отчетности о выбросах, отмечает менеджер по корпоративному управлению и устойчивому развитию KPMG Владимир Лукин.

Схема, которую предлагает Минэкономразвития, напоминает действующую систему ЕС: там устанавливаются квоты за выбросы, превышение которых требует уплаты налога, поэтому крупные промышленные компании вынуждены покупать дополнительные квоты на выбросы. Схема удобная, отмечает Худалов, но только если бесплатные квоты будут установлены примерно на уровне 70-75% от общих выбросов 1990 г.

Сейчасзанимает 4-е место в мире по выбросам парниковых газов, говорил ранее Гордеев. К 2030 г. она должна снизить их на 30% к уровню 1990 г.