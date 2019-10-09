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09 октября 2019 года 10:57

На сколько вырастут тарифы на электроэнергию в 2020 году

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Владимир Смирнов/ТАСС
Владимир Смирнов/ТАСС
9 октября. FINMARKET.RU - В 2020 году рост тарифов на электроэнергию в следующем году будет в большинстве регионов достаточно умеренным. Это следует из проекта приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС), который установит минимальные и максимальные уровни тарифов на первое и второе полугодия 2020 года, пишет "Российская газета".

В 1-м полугодии в большинстве субъектов РФ тарифы на электроэнергию останутся прежними или вырастут совсем незначительно, а во 2-м полугодии рост может составить 5%, подсчитал доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Кирилл Парфенов.

"Суммы в квитанциях будут зависеть не только от тарифа, но и от наличия или отсутствия газовой плиты (ставка тарифа дифференцирована по данному признаку), а также от структуры потребления электроэнергии данным домохозяйством в течение суточных тарифных зон ("ночной" и "пиковый" тариф дорожают неравномерно)", - уточняет доцент РЭУ Владимир Колмаков.

Как отметил А Парфенов, если сравнивать с тарифами, действующими во 2-м полугодии т.г., то, "например, в Москве "основной" (одноставочный для домов, не оборудованных электроплитами) тариф на 2-е полугодие нынешнего года составляет 5,56 руб. за кВт/ч, а в следующем году он установлен в диапазоне от 5,46 до 5,47 руб. за кВт/ч в 1-м полугодии и от 5,73 до 5,74 руб. за кВт/ч - во 2-м".

А с 2023 года тарифы будут устанавливать не на год, а на срок не меньше 5 лет. Поправки об этом были приняты после того, как президент России Владимир Путин поручил ФАС пересмотреть тарифы, отметив, что россияне регулярно жалуются на необоснованный рост цен на коммунальные услуги.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  регионы,  электроэнергия,  тарифы

 
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