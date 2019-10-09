В России начали определять официальную стоимость криптовалют

9 октября. FINMARKET.RU - В России граждане и бизнес хотят платить налоги за операции с криптоактивами, чтобы работать вбелую, рассказали участники рынка и эксперты. Однако возможности для этого ограничены - виртуальные валюты в России не разрешены, хотя и не запрещены. В отсутствие должного регулирования рынок пытается сам решать эти проблемы.

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) и Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России (МО АЮР) создали систему кросс-курсов, которая рассчитывает средневзвешенную стоимость биткоина, в паре с которым торгуется большинство криптовалют. Эта система помогает не только платить налоги, но и оценивать ущерб в судебном производстве, рассказали "Известиям" представители организаций.

Средневзвешенный курс биткоина рассчитывается РАКИБ на основе данных бирж, которые торгуют цифровыми активами. В конце дня (23:59:40 мск) по параметрам, собранным за сутки, вычисляется среднее значение и фиксируется как средневзвешенный курс. Затем высчитывается его отношение к доллару и рублю.

Таким же образом высчитываются котировки других цифровых валют, которые торгуются в паре с биткоином. Сейчас стоимость одних и тех же видов цифровых денег может различаться на разных биржах.

Как отмечают эксперты, единый индикатор для биткоина будет востребован, а особый спрос возникнет, когда криптовалюта начнет использоваться в коммерческих и институциональных расчетах. Наличие кросс-курса позволит следователям определять размер ущерба при возбуждении уголовных дел по преступлениям с цифровыми деньгами. Кроме того, такой инструмент необходим организациям для бухгалтерского и налогового учета.

И если среди граждан прецеденты уплаты налогов с оборота цифровых денег есть, хотя и единичные, то бизнесу заплатить налоги за операции с криптоактивами практически невозможно.Как объяснил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин, в Налоговом кодексе не прописаны нормы по уплате налогов от подобных операций. Всё еще нет официальной точки зрения регуляторов на то, чем они являются: средством расчета, активом или чем-то еще.

" Законопроект о цифровых финансовых активах пока не принят, а его актуальная версия не позволяет легализовать криптовалюты, - сказал "Известиям" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. - Если Банк России примет иную точку зрения относительно легализации, пусть даже и с жёстким регулированием, то инструмент РАКИБ сможет применяться".