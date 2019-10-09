Бизнес опасается последствий запуска системы маркировки воды

9 октября. FINMARKET.RU - Минпромторг разработал проект постановления правительства, предполагающий проведение в России эксперимента по маркировке минеральной и питьевой воды. Согласование документа в правительстве началось в конце августа. Добровольнаядолжна была стартовать 1 октября, но позже ведомство отказалось от этих планов. Новая дата запуска эксперимента пока не названа.

Против появления новой системы контроля выступила "Опора России". Президент организации Александр Калинин 2 октября направил письмо на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. "Известия" ознакомились с документом. В нем сказано, что контролировать наличие маркировки на импортной продукции будут таможенные органы. Это значит, что ставить на бутылках цифровые коды нужно до их ввоза на таможенную территорию РФ. Технология предполагает, что каждый такой код генерируется в онлайн-режиме, после чего переносится на стикер, который уже помещают на бутылку.

В "Опоре России" полагают, что иностранные производители, вероятнее всего, откажутся внедрять российские технологии на своих предприятиях. Из-за этого импортеры будут вынуждены оклеивать каждую единицу продукции стикерами с цифровыми кодами в "ручном режиме". То есть непосредственно перед ввозом в РФ. Именно такую технологию уже используют при импорте алкогольной продукции в страну, когда бутылки оклеивают акцизными марками. Для импортеров воды подобное мероприятие - слишком сложный и затратный процесс, отмечено в письме организации.

В "Опоре России" уверены, что и российским производителям воды будет не легче. Ее изготовление - высокотехнологичный процесс, который полностью роботизирован. Затраты производителей на дополнительное оборудование для печати кодов на этикетах могут составить до нескольких десятков миллионов рублей, оценивают в "Опоре России".

Введение маркировки может привести к исчезновению с российского рынка части импортных товарных позиций, а также к существенному увеличению розничной цены на воду, сказано в письме бизнеса в Минпромторг. Все расходы на внедрение маркировки минеральной и питьевой воды в итоге будут переложены на потребителей, полагают в "Опоре России".

Президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков рассказал "Известиям", что доля иностранных вод на российском рынке составляет не более 1,5%. Основные бренды, по его словам, - Borjomi, Evian, Perrier. Максим Новиков уверен, что введение маркировки приведет к росту цен на продукцию (себестоимость увеличится на 5-6 рублей на 1 литр), а также спровоцирует перебои с поставками импортной воды на рынке.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сказал "Известиям", что, по планам, дата старта эксперимента по маркировке минеральной и питьевой воды будет определена уже в декабре. Он отметил, что до обязательного внедрения системы будет проведен добровольный эксперимент.