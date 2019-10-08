Медведев: Минэкономразвития должно подготовить план ускорения роста экономики

8 октября. FINMARKET.RU - Экономическийв России является недостаточно быстрым, и для его ускорения Минэкономразвития должно подготовить компактный и реализуемый план, заявил премьер РФ Дмитрий

"Пока такой рост является недостаточным, это для всех очевидно", - сказал он на совещании по вопросу о дополнительных мерах по ускорению экономического роста.

Глава правительства напомнил, что по итогам 2018 года рост составил всего чуть выше 2%, а в текущем году показатели еще слабее.

Говоря о плане, который должно подготовить Минэкономразвития, Медведев заметил, что "этот документ должен быть вполне компактным, логичным, с целевыми показателями, сроками, ответственными за выполнение, и, естественно, эти мероприятия должны быть понятны бизнесу, должны быть нацелены на достижение национальных приоритетов и целей".

"Это не должно быть просто повторением нацпроектов и госпрограмм. Это должны быть меры по стимулированию экономического роста, а не просто констатация того, что давайте работать по нацпроектам, и все будет хорошо. Это должны быть конкретные предложения, что нужно сделать правительству, другим структурам, чтобы такого рода рост обеспечить" - добавил премьер.

По его словам, план, в частности, должен включать меры по улучшению делового климата, снижению административной нагрузки и развитию конкуренции. "Речь идет о долгосрочных тарифных предложениях и системе гарантий для участия в долгосрочных инвестиционных проектах", - пояснил Медведев.

"В отдельные блоки нужно выделить предложения по рынку труда и повышению эффективности государственного сектора. Также нужно подготовить дополнительные меры по увеличению несырьевого экспорта и, конечно, необходимо проработать стимулы для ускорения технологического развития", - сказал премьер.

Он напомнил, что у правительства есть различные правовые идеи на этот счет: формирование льготных режимов налогообложения, механизма "регуляторных песочниц".

Медведев подчеркнул, что по всем этим направлениям правительство работает не первый год, кое-что уже удалось сделать, но "пока этого недостаточно".

Он отметил, что идеи по поводу ускорения экономического роста есть и у других ведомств. "Понятно, что нужно выбирать то, что реально может сработать, то есть оптимальные предложения, которые могут быть сделаны", - сказал премьер.

Медведев, говоря о темпах роста, также заметил, что "у этих цифр должно быть не только чисто экономическое измерение, и вообще нет задачи просто во что бы то ни стало натягивать красивые цифры, если они в конечном счете ни к чему не ведут".