Реализацию "регуляторной гильотины" проконтролирует профильный департамент

8 октября. FINMARKET.RU - В России реализация "регуляторной гильотины" входит в активную фазу. Чтобы выполнить в срок все необходимые мероприятия, в Минэкономразвития создали департамент регуляторной политики. Курировать его будет новый замминистра экономического развития и руководитель Росаккредитации Алексей Херсонцев.

Департамент будет заниматься выполнением поручения Дмитрия Медведева отменить избыточныек бизнесу, рассказал "Известиям" источник в министерстве, а пресс-служба подтвердила информацию. Главная задача нового подразделения - сопровождение действий, предусмотренных "дорожной картой" механизма "регуляторной гильотины", сообщили в Минэкономразвития.

Согласно "дорожной карте", в октябре 2019 года законопроект "Об обязательных требованиях" внесут в Госдуму. Сейчас документ дорабатывается в аппарате правительства, сообщил газете источник в кабмине. Он также добавил, что в аппарате приветствуют создание в Минэкономразвития профильного департамента.

Кроме того, с 1 января 2021 года планируется упразднить избыточные нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти. Требования времен СССР и РСФСР ранее также планировалось отменить с 2021 года, однако в сентябре Д.Медведев подписал поручение, по которому их упразднят на год раньше.

Новое подразделение в структуре Минэкономразвития предоставит дополнительные ресурсы, которые предотвратят срыв сроков по реализации механизма.

Органы исполнительной власти должны были направить нормативные акты на отмену на рассмотрение в правительство до 30 сентября. Однако не все ведомства прислали документы в срок, заявил эксперт Аналитического центра при правительстве Владимир Буряга. Он добавил, что проблема нарушения дедлайнов действительно существует, но не носит глобальный характер и не ставит "регуляторную гильотину" под угрозу.

О срыве сроков в рамках "регуляторной гильотины" речи не идет, возразил президент бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин. По его словам, создание нового департамента в Минэкономразвития оправданно, отвечает приоритетам России и означает, что инициатива премьер-министра теперь находится на особом контроле.