Не все хостелы готовы работать по новым правилам

8 октября. FINMARKET.RU - Не все хостелы, находящиеся в жилых домах, готовы работать по новым правилам. 1 октября вступил в силу запрет на размещение хостелов в жилых помещениях. Чтобы работать дальше, необходимо перевести помещение в разряд нежилого. Это означает, что хостелы теперь могут размещаться только на первом этаже с отдельным входом. Но не все готовы следовать букве закона. Многие предприниматели ищут альтернативные способы продолжить работу без этих сложностей. В частности, схитрить и перейти в разряд квартир, которые сдаются посуточно под видом апартаментов, пишет "Российская газета".

"Предприниматели, конечно, будут пытаться обходить указанные ограничения, называть квартиры апартаментами, мини-отелями, общежитием, суточным жильем", - уверена адвокат Наталья Тарасова. Сами же туристы, которым нужно где-то остановиться в поездке, обычно не видят разницы между "хостелом", "квартирой" и "апартаментами". Для них это одно и то же, они не вдаются в юридические тонкости. Но разница все-таки есть.

"Краткосрочнаяподразумевает договор о найме помещения на определенный срок, при этом арендодатель не оказывает арендатору никаких дополнительных услуг в виде питания, уборки, стойки регистрации и т.д. Поэтому ограничений на наем квартир в законодательстве нет", - пояснили в сервисе "Суточно.ру". Если же все-таки в объявлении о краткосрочной сдаче жилья в аренду смогут каким-то образом затесаться гостиничные услуги, это будет считаться нарушением закона.

Размещая подобную рекламу, сервисы вводят потребителей в заблуждение. За это грозит административная ответственность.

Эксперты полагают, что разделить гостиничный бизнес и краткосрочную аренду сможет закон о туристическом. В начале года была информация о предложениях по законодательному урегулированию краткосрочной аренды. Как писали СМИ, в мае в Минэкономразвития высказывались о том, что собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы. Они должны указываться во всех объявлениях на публичных площадках, где размещается информация о сдаваемом жилье. Так будет обеспечена уплата налогов.