Ритейлеры просят льготы за бесплатную раздачу продуктов

8 октября. FINMARKET.RU - Торговые сети просят льготы, стимулирующие передачу на благотворительность продуктов с истекающим сроком годности. Ритейлеры хотят получить освобождение от уплаты НДС и налога на прибыль с таких товаров. Эту инициативу Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) представила парламентариям, которые до конца года планируют обсудить вопрос с правительством. Этот вопрос представители ассоциации уже обсудили на заседании экспертного совета по регулированию потребительского рынка при комитете Госдумы по экономполитике, следует из бумаг АКОРТ к мероприятию, с которыми ознакомились "Известия"

По данным ассоциации, объединяющей крупных ритейлеров, потери продуктов питания в российских магазинах, в среднем, оцениваются в 2-6% от розничного товарооборота. Ежегодный объем пищевых отходов в организациях, входящих в АКОРТ, может составлять 700 тыс. т. Из них 25% приходится на торты, молочную гастрономию, мясные деликатесы, колбасу и бакалею. Еще 30% - на мясо, рыбу и птицу, 45% - на фрукты и овощи.

Практика передачи продуктов на благотворительность и в социальные учреждения распространена за рубежом, отмечают в АКОРТ. Российское законодательство не предусматривает этого. После того как срок годности продовольственных товаров истечет, ритейлер снимает их с учета, а затем списывает на утилизацию, которая проводится за счет средств ритейлера.

Сегодня, если даже торговые сети начнут передавать продукты на благотворительность, это не будет учитываться как расход при определении налоговой базы. Им придется заплатить налог на прибыль 20% и НДС. Таким образом, суммарные дополнительные расходы сетей могут составить до 40% от стоимости продукции.

Член комитета Госдумы по экономической политике Олег Николаев ("Справедливой России") сказал "Известиям", что поддерживает инициативу АКОРТ. Он подтвердил: парламентарии до конца года намерены обсудить с правительством вопрос изменения налогового законодательства таким образом, чтобы компании могли передавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительность и не уплачивать НДС, а также налог на прибыль.

В пресс-службе Минфина "Известиям" сказали, что предложения торговых сетей не поступали в ведомство.

Сейчас бесплатная раздача еды в России запрещена, это противоречит техрегламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и закону "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Ранее в Роспотребнадзоре поясняли, что в российском законодательстве нет понятия продуктов с истекающим сроком годности.