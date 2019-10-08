Минпромторг предлагает стимулировать локализацию производства автомобилей

8 октября. FINMARKET.RU - Минпромторг отказывается от идеи дифференциации компенсаций утильсбора для локализованных в РФ автоконцернов, которую лоббировали ряд крупнейших игроков. Параметры дифференциации должна была установить до 15 октября рабочая группа с участием представителей отрасли, созданная по поручению вице-премьера Дмитрия Козака в конце сентября. В отрасли ожидали, что эту тему действительно будут обсуждать, но, как рассказали собеседники "Коммерсанта" , Минпромторг на совещаниях рабочей группы заявил, что дифференциации не будет и "база" в виде стопроцентной компенсации гарантирована всем, кто заключил специнвестконтракты (СПИК). СПИК подписывались именно для доступа к компенсациям утильсбора, без которых производство в РФ нерентабельно, но позднее, по инициативе Renault их предложили распределять исходя из обязательств по локализации.

Теперь в базовом сценарии, по данным издания, рассматривается другая идея — увеличение нагрузки на импорт и стимулирование локализации за счет этих средств. В частности, барьер для импорта (ограничения в виде пошлин и утильсбора), составляющий сегодня около 30% для легковых автомобилей, предложили увеличить до 40–45%.

Повышение ставок утильсбора на 70–120% уже обсуждается около месяца, идею предложил именно Минпромторг. Объем утильсбора в 2019 году составил 54 млрд руб. с импорта и 204,2 млрд руб. с локального производства (последний компенсируется). В проекте бюджета на 2020 год уже учтена предлагаемая индексация: рост поступлений оценивается в 150,2 млрд руб. в 2020 году и в 48 млрд руб. в 2021 году. С импорта машин в 2020-м намерены собрать 77,3 млрд руб.

Собеседник “Коммерсанта” объясняет, что Минпромторг, вероятно, отказался от идеи дифференциации, поскольку на него возложили невыполнимую задачу договориться об этом с отраслью при «такой полярности» позиций внутри нее. Шансов договориться об увеличении нагрузки на импорт больше, полагает он. Но, по данным газеты, большинство участников рынка выступают и против такого варианта.

Каков итоговый размер индексации утильсбора, а также как допдоходы от нее будут направляться на стимулирование локализации, пока непонятно.