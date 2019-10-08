После 2030 года спрос на нефть упадет

8 октября. FINMARKET.RU - Замедление роста глобального спроса нав долгосрочной перспективе может смениться падением потребления, впервые признало Минэнерго в обновленном проекте Энергостратегии России до 2035 года, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ, актуальность которого подтвердили источники газеты.

Проект стратегии был представлен 21 сентября на совещании у министра энергетики Александра Новака. В документе прогнозировалось замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 г., пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х гг., отмечают собеседники "Ведомостей". После было еще несколько обсуждений стратегии, и к 24 сентября формулировка была уточнена: пик спроса на нефть будет в 2030-2040-х гг., а после может начать падать.

С начала года российские чиновники заверяли, чтона нефть будет падать и России нужно максимально быстро монетизировать запасы нефти, но в официальных документах они такого не писали. "Рано или поздно это [снижение спроса на нефть] произойдет, технологические тренды невозможно игнорировать", - говорил в начале года замминистра энергетики Павел Сорокин.

Крупнейшие мировые игроки готовятся к снижению спроса на нефть. Норвежская Statoil даже сменила название на Equinor, так как рассчитывает в ближайшие годы получать больше выручки от инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ), а не от добычи и продажи нефти, говорил представитель компании на Петербургском экономическом форуме в 2018 г. Начала инвестировать в нетрадиционные источники энергии и крупнейшая нефтяная компания мира - Saudi Aramco.

Прогноз возможного падения спроса на нефть дает и Oxford Institute for Energy Studies. В 2018 г. институт выпустил исследование, в котором сопоставил несколько прогнозов - Международного энергетического агентства, ОПЕК, BP, а также Wood Mac - и пришел к выводу, что продажи нефти начнут падать к 2040-2050-м гг. Oxford Institute писал, что, как только пик потребления нефти будет пройден, оно начнет снижаться драматически и остановить эту тенденцию будет невозможно.

"Точность прогноза Минэнерго во многом будет зависеть от темпов развития альтернативной энергетики и электромобилей", - отмечает аналитик БКС Кирилл Таченников. При низких ценах на нефть вряд ли развитие ВИЭ и электромобилей будет идти опережающими темпами, считает он. Пик потребления нефти совпадет с переходом на электромобили, полагает аналитик АКРА Василий Танурков. "Но даже если продажи электрокаров будут удваиваться ежегодно, их доля останется меньше 15% в мировом автопарке в 2030 г.", - замечает Таченников. Кроме того, есть индустрии, которые продолжают быстро расти, не используя альтернативные источники энергии, - авиация, морское судоходство, нефтехимия, продолжает он, а на цену помимо спроса влияет еще и предложение: "И если пик спроса впереди, то пик предложения, вполне возможно, уже позади".