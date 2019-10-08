Заметный рост цен на жилье прекратится к декабрю

8 октября. FINMARKET.RU - С августа 2018 года по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% - до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м, сообщили "Известиям" в аналитическом центре "Авито Недвижимость".на вторичное жилье реагируют на рыночную ситуацию и увеличиваются вслед за новостройками схожими темпами -- за год вторичка подорожала в среднем на 8%, до 65,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Аналитики полагают, что к декабрю заметный рост цен прекратится.

Самый большой всплеск произошел в ноябре 2018 года, сказал руководитель направления вторичной недвижимости "Авито Недвижимость" Руслан Закирьянов. Тогда увеличились ипотечные ставки -- с 9,41% в сентябре до 9,52% в ноябре. По его словам, опасения людей, что проценты снова вырастут, спровоцировали более динамичные продажи жилья. Это повлекло и рост стоимости недвижимости, подчеркнул он.

Также цены увеличились в преддверии грядущего перехода на проектное финансирование (эскроу-счета). Сам переход состоялся 1 июля, теперь девелоперы не могут привлекать деньги дольщиков для строительства домов, а должны получать для этого кредиты в банках. Деньги покупателей при этом необходимо хранить на эскроу-счетах, застройщики не имеют права использовать их до завершения строительства. Для части проектов сделаны исключения -- дома, степень готовности которых равна 30% и в которых продано не менее 10% площадей, позволили достроить по старым правилам.

Тенденция подтверждается данными Банка России. Цены на жилье в новостройках растут опережающими темпами, что может быть вызвано увеличением издержек застройщиков, в том числе под влиянием произошедшего повышения НДС и происходящих изменений в законодательном регулировании долевого строительства, отмечается в аналитической записке ЦБ.

Как пояснил "Известиям" руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, рост цен на жилье спровоцирован несколькими ключевыми факторами. Это увеличение инфляции к сентябрю, которое повлияло на стоимость строительных материалов, техники, услуг подрядчиков. На ценах сказалось и увеличение НДС с 18 до 20% с начала 2019 года, а также переход на проектное финансирование, то есть на эскроу-счета, согласен Алексей Попов. Но рост цен на жилье, по мнению эксперта, был обусловлен не столько реально увеличившимися затратами девелоперов, связанными с переходом, сколько соответствующим информационным фоном, которым они успешно воспользовались.

Осенью цены продолжат увеличиваться, так как в это время традиционно растет спрос на квартиры, но к декабрю заметный рост прекратится. Параллельно банки уменьшают ставки на ипотеку, ко второй половине 2020-го они могут достичь рекордно низкого уровня - 8,7%, отметили в ДОМ.РФ.