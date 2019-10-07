"Газпром" инициировал создание российского аналога американского API

7 октября. FINMARKET.RU - Компании группы "Газпром" инициировали создание в российской нефтегазовой отрасли собственного отраслевого института стандартизации и оценки соответствия.

На данный момент в мире доминирующую позицию в этой области занимает Американский институт нефти (API), что делает российские проекты и компании уязвимыми для санкционного режима.

Советник министра энергетики РФ Асико Джавахян с трибуны Петербургского международного газового форума напомнила: "Наиболее распространенной системой добровольной сертификации является Американский институт нефти, который был создан в 1919 году и в основном для обеспечения взаимодействия промышленных компаний с органами власти. С 1924 года этот институт начал издавать, обязательные для его членов, сейчас насчитывается более 700 стандартов, которые признаются во всем мире, и это действительно гарант качества и безопасности оборудования, которое применяется в нефтегазовом секторе".

Начальник департамента 335 "Газпрома" Павел Крылов добавил: "За свою столетнюю историю эта организация достигла на сегодняшний день доминирующего положения на рынке, близкого к монопольному. К сожалению для отечественной нефтегазовой отрасли, на сегодняшний день в существующей ситуации в геополитике это источник существенных рисков при реализации крупных инвестиционных проектов. Однако опыт работы при API представляет значительную ценность для нас, и из него необходимо извлечь выводы и посмотреть, что нам делать в этой ситуации".

А зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов конкретизировал: "API стал едва ли не основной площадкой для разработки новых продуктов и технологических решений. В мировой практике для нефтегазовой отрасли лицензии предусматривают преимущество применения стандартов API. API пользуется своим широким международным признанием, лоббируя интересы своих членов и государства США, что создаёт сложности для российских производителей при оценке соответствия требованиям иностранных стандартов. А иностранные производители, сертифицированные API, угрожают отзывом монограмм на продукцию в случае поставки их в компании и проекты, находящиеся под санкциями США и Евросоюза. Для недопущения возможных негативных последствий сложившейся ситуации необходимо создание единой российской организации по стандартизации и сертификации в нефтегазовой отрасли".

В июне 2019 года на ПМЭФ ПАО "Газпром", ПАО "Газпром нефть" и ПАО "СИБУР Холдинг" подписали меморандум о намерении создать автономную некоммерческую организацию по стандартизации и оценке соответствия в нефтегазовом комплексе.

В октябре на Петербургском международном газовом форуме к этому альянсу присоединилась "Татнефть".

"Автономная некоммерческая организация сформирует новую систему добровольной сертификации на основе лучших наработок компаний-участниц. Платформой для перспективной системы может выступить Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, созданная "Газпромом", - говорится в пресс-релизе концерна.

Маркелов отметил, что также "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" , "НОВАТЭК" и "Транснефть" выразили заинтересованность участвовать в работе совместной рабочей группы для учреждения организации".

Как сообщил Крылов, российский институт предложено назвать АНО "Институт технологических инициатив нефтяной и газовой промышленности" (ИТИНГ).

Джавахян напутствовала: "Министерство энергетики всячески поддерживает инициативу наших компаний по созданию аналогичной системы сертификации в РФ. Подобная система сертификации существует в Америке и Европе, арабских странах".

"В системе обязательной сертификации в Российской Федерации нефтегазовое оборудование не представлено. Наши компании применяют добровольную систему сертификации и, к сожалению, вынуждены догонять своих зарубежных коллег. И из-за отсутствия системы сертификации нам сложно выходить на зарубежные рынки и конкурировать со своими технологиями. Полагаю, что эта инициатива позволит создать независимую отечественную систему сертификации, позволит использовать лучшие мировые практики в сфере разработки технологий, позволит обеспечить импортозамещение, стандартизацию, сертификацию", - добавила Джавахян.