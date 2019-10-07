В 12 регионах РФ темпы роста будут гораздо выше среднероссийских

7 октября. FINMARKET.RU - В двенадцати регионах в ближайшую пятилетку темпы роста экономики будут гораздо выше среднероссийских - от 4 до 8,8% ежегодно. Таков прогноз Минэкономразвития, который приложен к проекту федерального бюджета на 2020-2022 годы, пишет "Российская газета" . Всего в России 85 регионов. В число лидеров экономического роста вошли Чукотка, Иркутская, Амурская, Магаданская, Московская, Ульяновская, Ярославская, Свердловская и Новосибирская области, Якутия, Ямало-Ненецкий АО и Адыгея. Они будут богатеть благодаря инвестициям в добычу угля, нефти, золота, алмазов, переработку леса, машиностроение, фармацевтику, химпром, торговлю и строительство. Эти отрасли продолжат здесь интенсивно развиваться.

На противоположной стороне - двенадцать самых "медленных" регионов с темпами роста от 0,2 до 1,6% (Ханты-Мансийский АО, Республика Коми, Костромская и Владимирская области), за исключением Сахалина. Это единственный регион, чья экономика в ближайшие пять лет будет сокращаться, причем довольно быстро, вслед за падением производства в нефтегазовом секторе. Минус составит 3,1% ежегодно.

Этот прогноз основан на оценках, которые утвердили сами региональные правительства. Минэкономразвития их транслирует, и то в неполном виде, а лишь ограничиваясь лучшими и худшими.

Отвечая на главный вопрос - сократится ли разрыв в уровне жизни между богатыми и бедными регионами (сейчас доля бедных в субъектах РФ колеблется от 6 до 40%), Минэкономразвития признает, что он останется и через пять лет из-за слишком разных стартовых условий. Но степень дифференциации, считают в министерстве, существенно снизится.

Однако этот разрыв так и будет пропастью, предупреждает замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв, если прогнозы регионов и федерального центра не будут согласованы между собой. А сейчас именно это и происходит, указывает экономист.

Публикация показателей по всем 85 регионам продемонстрировала бы, что представленные регионами параметры не сочетаются с макроэкономическими индикаторами на уровне экономики России. Для понимания реальной картины пространственного развития выборочного прогноза совершенно недостаточно, считает Широв.

Несмотря на существенную разницу в прогнозах, доля девяти наиболее экономически развитых субъектов Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Краснодарский и Красноярский края, Татарстан) в суммарном объеме ВРП через пять лет практически не изменится. По оценке Минэкономразвития, в 2019 году она составит 51,3%, в 2024 году подрастет на 0,5%.