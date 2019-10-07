Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

7 октября. FINMARKET.RU - В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019-2020 годы. Как рассказал "Известиям" глава группы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов, задача парламентариев - сформировать комплекс мер для совершенствования деятельности НПФ(негосударственные пенсионные фонды) и мотивации граждан самостоятельно копить на пенсию.

Депутаты (при активном содействии СРО НПФ, ЦБ и Минфина) собираются действовать сразу в двух направлениях, уточнил Скриванов. Первое - внесение изменений в существующие законы о НПФ (негосударственные пенсионные фонды). Они должны стать реальным институтом, который позволит россиянам рассчитывать на вторую пенсию, а экономике - получать необходимый инвестиционный ресурс в виде "длинных" денег. При этом формулировки "новая пенсионная реформа" глава рабочей группы избегает.

Второе направление законотворческой работы на ближайший год - разработка механизмов, которые мотивировали бы людей самостоятельно копить на пенсию. Одна из мер - государственное гарантирование пенсионных резервов по индивидуальным договорам НПО, как сейчас это предусмотрено для накоплений в рамках ОПС (если что-то происходит с фондом, государство компенсирует сумму взносов). Концепцию системы гарантирования пенсионных резервов также представят на заседании рабочей группы в среду, сообщила "Известиям" пресс-служба Центробанка.

На мероприятии будут обсуждаться и предложения, которые разработали обе пенсионные СРО. АНПФ предложила увеличить предельную базу для начисления налогового вычета при НПО со 120 тыс. рублей до 400 тыс. рублей. Налоговый вычет в случае повышения составит 52 тыс. рублей (сейчас его максимальный размер - 15,6 тыс. рублей).

Аналогичное предложение есть и у НАПФ. В части налогового стимулирования ассоциация разработала еще несколько инициатив. Например, освободить от НДФЛ выплаты негосударственной пенсии, сформированной за счет взноса работодателя. Также предлагается поступать и в отношении пенсионных взносов по договорам НПО в пользу граждан, которые на момент выхода на отдых какое-то время (например, не менее пяти лет) непрерывно проработали на одном месте.

Как подчеркнул президент СРО НАПФ Константин Угрюмов, только за счет законодательной работы по развитию НПО можно будет повысить уровень пенсий в стране. Летом ассоциация представляла расчеты, которые показывают: если граждане будут добровольно копить на пенсию в течение длительного времени, они имеют шанс повысить коэффициент замещения утраченного заработка до 46-56% с нынешних 36%. Глава АНПФ Сергей Беляков отметил необходимость развития НПО в качестве основного механизма повышения пенсий для граждан и привлечения средств для негосударственных пенсионных фондов.