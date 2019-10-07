НПФ почти не привлекают новых клиентов

7 октября. FINMARKET.RU - За последние два месяца лета было подано почти столько же заявлений на перевод пенсионных накоплений, сколько за предыдущие полгода, свидетельствуют данные ПФР. За июль—август граждане подали 78,6 тыс. документов на смену страховщика по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), всего за восемь месяцев ПФР принял к рассмотрению 160,2 тыс. заявлений. Таким образом, хотя переходная кампания продолжает оставаться самой слабой за последнее десятилетие, она постепенно ускоряется, пишет "Коммерсант".

Ускорение динамики переходной кампании, а также определенный сдвиг в способах подачи заявлений не привели к серьезному изменению в решимости граждан потерять накопленный инвестдоход, что беспокоит ЦБ. Из общего числа поданных за восемь месяцев заявлений лишь 2,3% из них приходится на срочные заявления, при которых пенсионные накопления без потери инвестдохода переводятся в новый фонд через пять лет. Самая высокая доля граждан, выбравших срочный перевод, приходится на тех, кто решил вернуться в ПФР,— таких насчитывается 17,7%. Доля застрахованных лиц, которые хотят сменитьили уйти из ПФР и которые выбрали срочный перевод,— всего 0,4%.

Именно с досрочной сменой страховщика ранее в ПФР связывали агентские продажи по ОПС. О превалировании именно агентских продаж также говорит и тот факт, что граждане выбирают дистанционную подачу заявлений через Единый портал госуслуг (ЕПГУ), при которой используется формируемая удостоверяющими центрами усиленная квалифицированная электронная подпись. Как и в прошлом году, большинство граждан подают заявление на смену НПФ (54,2%).