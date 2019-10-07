ОСАГО может существенно подорожать

7 октября. FINMARKET.RU - Страховые компании смогут по своему решению устанавливать тарифавтомобилистам, если те откажутся устанавливать в собственных автомобилях элементы "умного" страхования - телематический датчик, сообщающий страховщикам о скорости и географии передвижения клиента.

Законопроект о так называемой либерализации ОСАГО готовится к рассмотрению 15 октября в Госдуме в первом чтении. В документе, в частности, есть пункт о факторах, которые страховщики могут учитывать при определении индивидуального тарифа для клиента: "характеристика (навыки) вождения транспортного средства его владельцем (резкость торможения, ускорения, перестроения, частота и длительность использования транспортного средства) при условии их фиксации, в том числе с использованием телематических устройств…"

В Минфине, который является автором законопроекта, "Известиям" сообщили, что персонализация тарифов ОСАГО и будет заключаться в том, что страховщики самостоятельно выберут для клиента тариф, при этом они будут вправе учитывать наличие или отсутствие страхового датчика в авто.

"Законопроектом предусматриваются меры экономического стимулирования водителей к соблюдению ПДД. Страховщики имеют право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов с учетом личностных характеристик страхователя, в частности: характеристик вождения, наличия неоднократных административных наказаний за грубые нарушения ПДД. При этом законопроектом сохраняется ограничение на минимальный и максимальный размер страховых тарифов, регулируемых Банком России", - рассказали "Известиям" в пресс-службе Минфина.

Принуждать автомобилистов к установке аппаратуры пока никто не будет, если страхователь не захочет делиться с коммерсантами маршрутами своих передвижений.

Предполагается, что к базовому тарифу страховщики будут применять соответствующие коэффициенты за манеру вождения и число злостных нарушений ПДД либо их отсутствие, сообщили "Известиям" в Российском союзе автостраховщиков" (РСА). Однако пояснить, будут или не будут применяться повышающие коэффициенты для водителей без телематических устройств, в РСА не смогли.

Хуже всего, что сумма, которую придется выложить водителю без телематического датчика, уже в 2020 году для некоторых россиян может стать выше более чем на 100%. Так как тем же законопроектом предполагается отмена коэффициентов за регион проживания и мощность авто, но в то же время тарифный коридор предлагается расширить с 1 января следующего года на 40%, а с октября еще дополнительно на 30%.

Для примера: рассчитаем планируемую будущую стоимость полиса легкового автомобиля водителя физлица для таких городов, как Владикавказ, Находка, Абакан, Уссурийск, Черкесск, Волгодонск, Таганрог, Шуя, Старый Оскол, Клинцы Бугульма, Новочеркасск, пострадавшие от наводнения Тулун и Канск, и прочие города с невысоким индексом достатка населения. У них сейчас региональный коэффициент составляет 1, то есть ни скидки, ни надбавки за ОСАГО по региональному принципу им не положены.

Сейчас максимальная верхняя планка стоимости полиса для этих городов (как и в целом по России) составляет 4942 рублей. Соответственно с нового года она может подняться до 6,9 тыс. рублей (+40%), а с октября 2020 года - до 9 тыс. рублей (еще +30%). Таким образом автостраховка для регионов, где зарплаты граждан невысокие, а в автопарке преобладают старые "Жигули", впервые скакнет на значительные 82%. В таких городах, как Байконур, Буйнакск, Хасавюрт, Дербент, Махачкала, Каспийск и Грозный, максимальная ставка ОСАГО и вовсе вырастет более чем вдвое, поскольку сейчас там региональный коэффициент позволяет делать скидку водителям на 30-40%. И это не считая иных повышающих коэффициентов.