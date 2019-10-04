Дефляция в сентябре в РФ осталась на уровне 0,2%

В сентябре потребительские цены в РФ снизились на 0,2% после такого же снижения в августе, сообщил Росстат. Аналитики ожидали дефляцию на уровне 0,1%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 4%

4 октября. FINMARKET.RU - В сентябре 2019 года в России потребительские цены снизились на 0,2% после такого же снижения в августе, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). С начала года цены выросли на 2,3%.

В сентябре 2018 года была зафиксирована инфляция в 0,2%, в январе-сентябре - 2,5%.

Сентябрь 2019 года стал 10-м месяцем в современной истории статнаблюдений (с 1991 года), когда Росстат зафиксировал снижение потребительских цен.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подешевели на 0,4%, непродовольственные товары подорожали на 0,2%. Цены на услуги снизились на 0,2%.

В годовом выражении инфляция в сентябре замедлилась до 4,0% после 4,3% в августе.

Дефляция в сентябре оказалась сильнее прогнозов аналитиков, которые ожидали снижения потребительских цен на 0,1%. При этом годовая инфляция совпала с ожиданиями.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2019 год продолжил снижаться - уже до 3,8% (с 4,0% по опросу месяц назад и 4,1% по опросу два месяца назад), оставшись неизменным на 2020 год - 3,9%.

Как сообщалось, Минэкономразвития в августе радикально понизило прогнозы по инфляции - до 3,8% с 4,3% на 2019 год и сразу до 3% с 4% с 2020 года. При этом министерство отмечает, что есть риски, что инфляция окажется ниже и этих прогнозов.

ЦБ же в сентябре очень осторожно снизил прогноз на 2019 год до 4,0-4,5% с 4,2-4,7%, а на 2020 год оставил его неизменным в 4%.

В 57 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские товары и услуги подешевели на 0,1-0,7%. В наибольшей степени в республиках Коми и Крым - на 0,7% и 0,6% соответственно. Основная причина - снижение цен на услуги и продукты питания.

В то же время, в 16 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) наблюдался прирост цен на товары и услуги. Наиболее заметный прирост в Еврейской автономной области - 0,7%, что связано с подорожанием непродовольственных товаров на 2,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены снизились за месяц на 0,1% (с начала года - прирост цен составил 2,7% и 2,3% соответственно).

Сезонное удешевление плодоовощной продукции, по-прежнему, оказывает значительное влияние на динамику цен продовольственных товаров, отмечает Росстат. Лук подешевел на 20,3%, морковь - на 19,6%, картофель - на 18,0%, виноград - на 12,0%, капуста белокочанная - на 11,3%, помидоры - на 10,9%, свекла - на 10,6%, яблоки - на 9,1%. Вместе с тем, апельсины подорожали на 11,8%, огурцы - на 9,3%, чеснок - на 2,4%.

Цены на овощи и фрукты снизились в большинстве субъектов Российской Федерации. В 10 субъектах на 9,0% и более. В Саратовской области - на 13,0%, Оренбургской области - на 12,2%, Нижегородской, Самарской и Курской областях - на 10,9-11,9%.

Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров на 0,7% подешевели какао и пиво зарубежных марок, на 0,6% - свинина и перец черный (горошек).

Гречка подорожала на 2,4%, сыры плавленые, национальные сыры и брынза, йогурт, молоко пастеризованное, соки фруктовые, мед - на 0,8-1,0%, говядина (кроме бескостного мяса), рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кисломолочные продукты, молоко сгущенное с сахаром, рис шлифованный - на 0,7%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за сентябрь не изменились. За январь-сентябрь тарифы на ЖКХ выросли на 4,4%. В годовом выражении рост составил 4,6%.

Цены на бензин за прошедший месяц также не изменились, за 9 месяцев выросли на 1,7%, за год - на 2,2%.