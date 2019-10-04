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04 октября 2019 года 10:20

Россияне назвали денежный эквивалент своего счастья

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Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
4 октября. FINMARKET.RU - Среднестатистический россиянин будет счастлив в случае, если его ежемесячный доход составит 161 тыс. рублей, свидетельствуют данные исследовательского центра портала Superjob.ru.

Согласно результатам исследования:

  • - мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег (181 тыс. рублей),

  • - женщинам - 138 тыс. рублей,

  • - респондентам в возрасте до 24 лет достаточно было бы иметь 118 тыс. рублей ежемесячно для ощущения счастья.

Опрос показал, что представление о "стоимости" счастья зависит от уровня фактического дохода:

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  • россияне с зарплатой до 30 тыс. рублей в месяц будут счастливы при доходе в 117 тыс. рублей,

  • - сограждане с ежемесячным заработком более 80 тыс. рублей, считают, что для счастливой жизни необходимо иметь 238 тыс. рублей.

По данным Superjob, среди жителей крупнейших городов страны:

  • - выше всего стоимость счастья у москвичей - 212 тыс. руб. в месяц.

  • - на втором месте Владивосток (205 тыс. руб.),

  • - на третьем - Ростов-на-Дону (200 тыс. руб.),

  • - Санкт-Петербург на десятом месте рейтинга со 165 тыс. руб.,

  • - меньше всего денег для счастья нужно жителям Кирова (120 тыс. руб.) и Оренбурга (115 тыс. руб.).

Опрос был проведен с 16 по 26 августа 2019 года в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек. В опросе участвовали по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, и по 500 респондентов из других городов. Опрос проводился среди респондентов в возрасте старше 18 лет, представляющих экономически активное население РФ.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  население,  доход,  опрос

 
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