Россияне назвали денежный эквивалент своего счастья

4 октября. FINMARKET.RU - Среднестатистический россиянин будет счастлив в случае, если его ежемесячный доход
составит 161 тыс. рублей, свидетельствуют данные исследовательского центра портала Superjob.ru.
Согласно результатам исследования:
Опрос
- - мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег (181 тыс. рублей),
- - женщинам - 138 тыс. рублей,
- - респондентам в возрасте до 24 лет достаточно было бы иметь 118 тыс. рублей ежемесячно для ощущения счастья.
показал, что представление о "стоимости" счастья зависит от уровня фактического дохода:
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- россияне с зарплатой до 30 тыс. рублей в месяц будут счастливы при доходе в 117 тыс. рублей,
- - сограждане с ежемесячным заработком более 80 тыс. рублей, считают, что для счастливой жизни необходимо иметь 238 тыс. рублей.
По данным Superjob, среди жителей крупнейших городов страны:
- - выше всего стоимость счастья у москвичей - 212 тыс. руб. в месяц.
- - на втором месте Владивосток (205 тыс. руб.),
- - на третьем - Ростов-на-Дону (200 тыс. руб.),
- - Санкт-Петербург на десятом месте рейтинга со 165 тыс. руб.,
- - меньше всего денег для счастья нужно жителям Кирова (120 тыс. руб.) и Оренбурга (115 тыс. руб.).
Опрос был проведен с 16 по 26 августа 2019 года в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек. В опросе участвовали по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, и по 500 респондентов из других городов. Опрос проводился среди респондентов в возрасте старше 18 лет, представляющих экономически активное население РФ
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