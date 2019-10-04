Доллар хотят "подвинуть" в ЕАЭС при оплате ввозных таможенных пошлин

4 октября. FINMARKET.RU - Банкиры предложили отказаться от доллара при оплате ввозных таможенных пошлин на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Инициатором идеи выступил Евразийский банк развития (ЕАБР). Он же готов стать посредником в этих расчетах, сообщили "Российской газете" в кредитной организации.

Сегодня при перечислении ввозных таможенных пошлин действует двусторонняя система расчетов между центробанками стран - участниц. Инициатива ЕАБР заключается в том, чтобы ввести в эту систему структуры, которые получат ряд функций центробанков стран союза (России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Армении). Речь идет об учете договорной базы и переводах денежных средств. Без доллара.

В исследовании ЕАБР за 2018 год "Национальные валюты во взаиморасчетах в рамках ЕАЭС: препятствия и перспективы" подтверждается увеличение в последние годы доли национальных валют, среди которых преобладает российский рубль, в обороте между участниками союза. Тем не менее на доллар и евро, как резервные валюты, по-прежнему приходится около четверти внешнеторгового оборота. "По своему значению в совокупных платежах для России рубль уступает доллару и фактически соответствует евро. В зоне СНГ между рублем и долларом существует стабильный паритет, тогда как в ЕАЭС рубль контролирует уже две трети рынка, а в Таджикистане - свыше 80 процентов", - говорится в докладе.

Однако доллар США остается доминирующей валютой при оплате товаров и услуг между государствами ЕАЭС. Единственным исключением здесь остается Россия. А в расчетах Беларуси со странами ЕАЭС (кроме России) на доллар приходится примерно 50 процентов, в расчетах между Казахстаном и Киргизией - около 80 процентов, пишет "РГ".

ЕАЭС не первое экономическое пространство, которое предпринимает попытки слезть с долларовой "иглы". В 2014 году взаиморасчеты в суверенных валютах начали проводить Уругвай и Бразилия. Как отмечалось, инициатива стала результатом переговоров стран, входящих в Меркосур (Таможенный союз Южной Америки) и БРИКС.

От взаимных расчетов в долларах США отказались Китай и Австралия. В нацвалютах торгуют КНР и Япония, а также Япония и Бразилия. Пять лет назад рублевые платежи провели Россия и КНДР, а Поднебесная запустила на Шанхайской энергетической бирже нефтяные торги в юанях.

На фоне охлаждения отношений между США и Турцией Анкара заявила о намерении начать торговлю в нацвалютах с Россией, Китаем и Ираном. Президент Турции даже призвал своих сограждан менять доллары на национальную валюту.