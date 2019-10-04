Авиакеросин будут проверять более тщательно

4 октября. FINMARKET.RU - В России создадут систему госконтроля за качеством авиатоплива - аналогичную той, которая действует сегодня для бензина.

Минпромторг разработал проект постановления правительства, предполагающий передачу полномочий по проверке технических характеристик керосина от Ространснадзора Росстандарту, сообщили "Известиям" в министерстве.

"Проект постановления предполагает повышение эффективности государственного контроля за соблюдением требований технического регламента на топливном рынке", - отметили в Минпромторге, пояснив, что сейчас надзор за качеством авиатоплива осложнен нехваткой аккредитованных лабораторий и недостаточным финансированием.

Частично улучшить ситуацию помогут две новые комплексные лаборатории, создающиеся Росстандартом в Симферополе и Хабаровске. По словам представителя ведомства, они смогут проводить испытания как моторного, так и авиационного топлива.

Предлагаемые инициативы направлены на совершенствование существующей системы контроля, поскольку в последние годы она претерпела значительные изменения, пояснили в пресс-службе Росстандарта. К примеру, сейчас отсутствует обязательность проведения полного цикла лабораторных испытаний топлива перед его заправкой в воздушное судно (ВС). Кроме того, по данным агентства, в 2018 году из 93 испытательных лабораторий только восемь были аккредитованы в национальной системе.

В Росстандарте отметили, что в случае передачи агентству полномочий по контролю за качеством авиатоплива планируется построение системы контроля с выделением наиболее подверженных риску зон - аналогичной той, что действует на рынке моторного топлива.

В Ространснадзоре "Известиям" заявили, что вопрос качества авиакеросина приоритетный, поскольку от него во многом зависит безопасность полетов.

Некондиционноенередко рассматривалось в качестве возможной причины авиакатастроф.

Как сказал "Известиям" летчик-испытатель Анатолий Кнышов, повышенное содержание в керосине влаги и посторонние примеси неоднократно приводили к авиапроисшествиям в результате остановки двигателя.

Независимый эксперт, бывший замглавы ГосНИИ ГА Павел Михеичев сообщил, что в настоящее время не существует единой системы госконтроля качества авиатоплива. Есть ГОСТ, по которому можно проверять керосин, но ревизии носят добровольный характер, пояснил он.