Частные инвесторы замещают иностранных на рынке коллективных инвестиций

4 октября. FINMARKET.RU - Управляющие компании в сентябре нарастили привлечения в открытые паевые фонды. По данным Investfunds, чистый приток средств составил 11,38 млрд руб., превысив на 2 млрд руб. результат августа, но отстав на 2 млрд руб. от годового максимума, установленного в июле. Пятый месяц подряд рынок коллективных инвестиций отмечает приток средств со стороны частных инвесторов. За это время они вложили в розничные фонды 42 млрд руб. Тем самым они заместили большую часть оттока международных инвесторов, которые в этом году массово выводят деньги из российских фондов акций. Это положительно сказывается на российском рынке акций, который демонстрирует один из лучших результатов среди других мировых площадок, аявно воодушевлены благоприятной конъюнктурой на российском рынке, пишет "Коммерсант".

Как отмечает "Ъ", в этом году международные инвесторы преимущественно сокращали вложения в акции российских компаний. Так, по данным Emerging Portfolio Fund Research, c начала года эти фонды лишились $1,8 млрд, что на 70% выше оттока за весь 2018 год. Лишь в сентябре наметился незначительный приток средств в российские фонды, но повлиять на общую картину он не смог.

Однако, как отмечают эксперты "Ъ", текущего объема привлечений со стороны розничных инвесторов пока недостаточно, чтобы полностью нивелировать эффект от поведения международных инвесторов. Чтобы этот фактор действительно стал значимым, объем средств должен быть существенно больше.