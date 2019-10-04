Интернет-покупки со смартфона: оплата без QR-кода

4 октября. FINMARKET.RU - В Национальной системе платежных карт (НСПК) нашли способ упростить оплату покупок в интернете с гаджетов через систему быстрых платежей (СБП). НСПК работает над технологией, которая позволит удобно и быстро совершатьчерез систему быстрых платежей на мобильных устройствах без сканирования QR-кода, рассказали "Известиям" в пресс-службе национальной системы платежных карт. Там отметили, что такой сценарий получил название "мгновенный счет" - он будет реализован в виде ссылки.

После того как клиент выберет в интернет-магазине на своем смартфоне оплату с помощью, мгновенный счет со всеми реквизитами откроется в приложении банка - участника системы. После проверки информации (сумма платежа, название компании) покупатель сможет подтвердить операцию в приложении банка одной кнопкой, а затем с его счета спишутся деньги, рассказали в пресс-службе НСПК.

Механизм оплаты без QR-кода востребован интернет-ритейлерами, рассказал "Известиям" президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. При заказе товара в онлайн-магазине со смартфона клиенту неудобно сканировать QR-код на своем же экране, а введение реквизитов также требует дополнительных действий от покупателя, пояснил он.

Как объяснил Соколов, теперь продавец будет выставлять счет на оплату, идентифицировав клиента, например, по номеру телефона, а покупатель будет оплачивать покупку в банковском приложении. Сервис может быть запущен в этом году, отметил глава АКИТ.

Как отмечают эксперты, дополнительных рисков новая функция в СБП не несет,.