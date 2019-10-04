Число корпоративных банкротств за 9 месяцев снизилось на 5,7%, личных - выросло в 1,5 раза

4 октября. FINMARKET.RU - Суды в январе-сентябре 2019 года признали банкротами 9127 российских компаний, на 5,7% меньше, чем за тот же период 2018 года, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве).

В главном экономическом центре страны - Москве - количество новых банкротов сократилось на 1,3% - до 1903. В Санкт-Петербурге и Московской области, напротив, выросло, соответственно, на 6,1% - до 572 шт. и на 3,4% - до 540 шт.

Количество банкротств увеличилось в 29-ти регионах, сократилось в 54-х и в трех осталось неизменным.

Федеральная налоговая служба (ФНС) стала несколько пассивнее в качестве инициатора процедур. Если в январе-сентябре 2018 года государство запускало процедуру в 14,6% случаев, то за 9 месяцев текущего года - только в 11,8%. Подавляющее большинство дел инициируют кредиторы - 78,8% в январе-сентябре 2019 года против 75,9% годом ранее. Сами должники запускали процедуры банкротства в 8,8% случаев (без изменений год к году). На долю работников несостоятельных предприятий пришлось 0,6% (0,7% годом ранее).

Статистика банкротств коррелирует с данными о финансовом положении в корпоративном секторе. "Основным макроэкономическим трендом этого года является рост прибыли компаний. Особенно заметен он в сырьевом сегменте, но не только. А это ключевой показатель с точки зрения финансовой стабильности компаний", - сказал "Интерфаксу" замдиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников.

В январе-июле 2019 года сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, государственных и муниципальных учреждений) в действующих ценах вырос на 18% и составил 9,1 трлн рублей по сравнению с 7,7 трлн рублей январе-июле 2018 года, свидетельствуют данные Росстата.

Отраслевые специалисты также обращают внимание на ужесточение регулятивного режима и усложнение процедур, что тоже может сказываться на снижении числа банкротств. "Должников и кредиторов отпугивает прежде всего высокая стоимость процедур, связанная с их сложностью. Кроме того, драматически растущая ответственность менеджеров и собственников препятствует проведению процедур банкротства по их прямой или косвенной инициативе", - считает руководитель правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Эдуард Олевинский.

"Возросла трудоемкость за счет обособленных споров, в частности по привлечению к субсидиарной ответственности", - отмечает партнер, руководитель направления по банкротству юридической фирмы VEGAS LEX. Александр Вязовик.

Число граждан и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых была введена процедура банкротства, за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 гожа выросло в 1,5 раза до - 46,7 тысячи человек. Всего, согласно отчету Федресурса, за время действия закона возможностью легально избавиться от долгов воспользовались 140,1 тыс. человек.

В этом году по инициативе кредиторов было запущено менее 8% всех дел о банкротстве физлиц, в 2018 г. - более 13%.

Доля Федеральной налоговой службы (она тоже может выступать инициатором) в этом году незначительно выросла - 1,8% против 1,3% - в 2018 г.

Однако процедура личного банкротства позволяет избавиться не от всех долгов, напоминает "Российская газета" . Неплатежи, к примеру, по алиментам или за услуги ЖКХ, списаны не будут. Кроме того, у гражданина, которого признали финансово несостоятельным, будет трехлетний запрет на работу на руководящих должностях. Он не сможет устроиться на работу в системе госслужбы или в правоохранительные органы.

Тем не менее желающих воспользоваться процедурой становится все больше. Лидерство по числу новых банкротов принадлежит Калмыкии - 80 человек на 100 тыс. населения, Пензенской (75 человек) и Вологодской области (67 человек), при 32 - в целом по России.

Согласно судебной статистике, основная часть заявлений о банкротстве - с долгом 500 тыс. рублей и выше. Если процедуру все-таки упростят, этой возможностью смогут пользоваться еще и малоимущие граждане, для которых она пока недоступна из-за высокой цены, указывает руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.