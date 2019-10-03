Цены на новые автомобили местной сборки в 2020 г. поднимутся на 3–10%

3 октября. FINMARKET.RU -на новыероссийской сборки в 2020 году поднимутся на 3–10% из-за отказа правительства России компенсировать автопроизводителям ввозные таможенные пошлины на комплектующие. О грядущем росте цен говорят эксперты и подтверждают сами производители. Из-за низкой локализации иномарок российской сборки в их себестоимости большую роль играют импортные компоненты. Сильнее всего подорожание скажется на премиум-сегменте, в чуть более благоприятном положении окажутся отечественные компании, пишут "Известия".

Опрошенные "Известиями" эксперты сходятся во мнении, что отмена компенсаций по автокомпонентам, помимо ежегодного удорожания, вызовет рост цен на 3–4% в начале 2020 года, а по его итогу повышение в сумме достигнет 10%. До конца 2019 года компании не будут менять утвержденные маркетинговые стратегии, чтобы не испортить годовую статистику и не отпугнуть клиентов в традиционно высокие месяцы продаж — ноябрь и декабрь. Повышения цен стоит ждать с начала 2020 года.

"Естественно, автопроизводителям придется перекладывать это в розничные цены. Это нормально для автопрома, рентабельность там небольшая — жертвовать собственной маржей никто не будет. Уровень роста цен зависит от того, насколько локализован тот или иной автопроизводитель. Изначально все будут действовать довольно осторожно, поскольку рынок пребывает в нестабильном состоянии. Я думаю, можно говорить о повышении цен на 3% на начальном этапе, а дальше многое будет зависеть от валютного курса", — объяснил "Известиям" аналитик по автопрому "ВТБ-Капитала" Владимир Беспалов.

Аналогичную оценку ценовых изменений спрогнозировал независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев: "Подорожание в принципе неизбежно, насколько оно масштабным будет, зависит от того, сможет ли правительство найти другой способ компенсировать эти затраты автопроизводителям. Я думаю, в начале года рост составит 3–4%, но если рубль сильно снизится, а автокомпоненты у нас сильно завязаны на валютную составляющую, то повышение будет более значительным".

Вкупе с анонсированной на 2020 год индексацией утилизационного сбора (компенсируется правительством лишь 90%) отказ от компенсаций по автокомпонентам вызовет подорожание новых автомобилей к середине года не менее чем на 10%, убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов.