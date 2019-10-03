Частным компаниям рекомендовали запретить дорогие подарки

3 октября. FINMARKET.RU - Частным компаниям стоит разработать стандарты и кодексы поведения сотрудников, в том числе регламентировать получение ими подарков, считают в Минтруде. Это следует из методических рекомендаций ведомства по борьбе с коррупцией в организациях, сообщают "Известия". По аналогии с чиновниками, учителями и врачами министерство предлагает установить максимальную стоимость презентов для сотрудников или даже обязать их декларировать. Вопрос эффективности таких мер пока остается открытым, говорят эксперты.

Рекомендации Минтруда касаются предупреждения коррупции в целом и распространяются на многие аспекты работы фирм — в документе всего 13 глав. В них перечислены "ключевые инструменты", говорится во введении. Хотя общепризнанных единых стандартов применения антикоррупционных мер в организациях пока не существует, признают авторы.

В частности, компаниям предлагается определить подразделение или работника, которые будут отвечать за борьбу со взяточничеством. Также рекомендовано разработать документы об антикоррупционной политике, оценить риски и определить, в каких случаях могут возникать конфликты интересов. Чтобы сотрудники могли предупреждать работодателя, стоит создать возможность анонимного сообщения: открыть горячую линию или форму для обращений на корпоративном портале, указано в рекомендациях.

Совсем запрещать сотрудникам получать презенты не стоит, считают в Минтруде. Канцтовары, которые раздают на конференциях, вряд ли могут быть коррупционными выплатами, а в ряде стран подарки — неотъемлемая часть традиций гостеприимства, указывают авторы методички. Оптимальным может быть решение принимать презенты лишь от определенных категорий дарителей или же ограничить стоимость — как разовую, так и общую сумму на одного сотрудника в год. В отдельных случаях может быть полезным и декларирование подарков, говорится в документе. Также компаниям рекомендовано обратить внимание на подарки от организации и представительские расходы сотрудников: их не должны использовать для подкупа властей или представителей других фирм.