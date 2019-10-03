Утильсбор для автомобильной "вторички" повышать не будут

3 октября. FINMARKET.RU - Минпромторг предлагает при новой индексации утилизационного сбора не повышать его для подержанных легковых автомобилей (старше трех лет) и для большинства подержанных коммерческих машин. Это следует из подготовленного министерством проекта постановления правительства, на которое ссылаются "Ведомости". Сейчас сбор на подержанные легковые машины с двигателями свыше 1 л, но не более 2 л, например, составляет 313 800 руб.

Провести очередную индексацию утилизационного сбора на легковые и коммерческиеМинпромторг предлагает с 1 января 2020 г. Как предполагается, базовые ставки останутся прежними: 20 000 руб. для легковых и 150 000 руб. для коммерческих автомобилей. Но изменятся повышающие коэффициенты, которые зависят от типа машины, возраста и объема двигателя. В итоге, например, за самые популярные новые легковые машины с двигателями объемом 1–2 л нужно будет заплатить 178 400 руб. против текущих 84 000 руб., следует из проекта постановления правительства.

Предложения Минпромторга уже учтены в проекте федерального бюджета. В 2020 г. доходы от утилизационного сбора на выпускаемые в России машины с учетом новой индексации ожидаются в размере 338,4 млрд руб. (204,2 млрд руб. в 2019 г.), на ввозимые автомобили – 77,3 млрд руб. (54 млрд руб. в 2019 г.), указано в пояснительной записке к проекту бюджета.

В 2008 г. доля машин старше трех лет в общем количестве ввезенных в Россию легковых автомобилей составляла 19%, гласят данные "Автостата", которые приводят "Ведомости". В 2013 г., после введения утильсбора, она упала до 2%, затем вернулась к росту и в 2017 г. достигла 8%. После последней индексации сбора доля старых иномарок опять начала сокращаться: в 2018 г. она составила 4%, а по итогам семи месяцев 2019 г. – 2,2%. Снизился и общий импорт: в 2008 г. в Россию было ввезено более 1,9 млн легковых автомобилей, а в 2018 г. – почти в 8 раз меньше: около 230 000 шт. С учетом размеров утилизационного сбора, а также наличия в России заводов почти всех ведущих автоконцернов массовый ввоз подержанных автомобилей в Россию стал невыгоден, констатирует начальник отдела аналитики "Автостата" Андрей Топтун.