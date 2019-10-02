Взыскание долгов с юрлиц могут передать частным приставам

2 октября. FINMARKET.RU - В России обсуждается возможность создания института частных приставов. Такое предложение содержится в законопроекте, подготовленном Торгово-промышленной палатой (ТПП). Документ уже получен Минюстом, сообщили "Известиям" в министерстве.

Согласно проекту федерального закона "О частных судебных исполнителях", частным судебным приставам предлагается передать право взимания задолженности с юридических лиц. Это позволит разгрузить госорганы и снизить бюджетные затраты на исполнительное производство, уверены разработчики документа.

Как отмечают эксперты ТПП, эффект от создания смешанной системы исполнительного производства превысит триллионы рублей.

В документе подчеркивается, что для своевременного исполнения постановлений суда частные судебные исполнители будут работать "совместно и под контролем Федеральной службы судебных приставов России (ФССП)". Но руководить их деятельностью будет Федеральная палата частных судебных исполнителей и ее региональные подразделения.

В законопроекте говорится, что частным судебным приставом может стать человек с юридическим образованием, достигший 25-летнего возраста. Подчеркивается, что он должен иметь опыт работы в сфере юриспруденции не менее 2-х лет.

За свою работу частный пристав будет получать исполнительный сбор, размер которого еще не определен. А вот заниматься какой-либо другой предпринимательской деятельностью ему запретят.

По мнению президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльмана Мехтиева, "такой закон и такое кардинальное изменение можно принимать только после того, как завершится разработка концепции нового регулирования взыскания долгов в рамках "регуляторной гильотины".

Как считает эксперт, чтобы сократить расходы бюджета и обеспечить более эффективный возврат задолженности, в России вынуждены будут создать такой институт. Оптимальный вариант для страны - смешанная система принудительного исполнительного производства, при которой функции разделяются между государственными и частными приставами.