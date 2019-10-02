Обманутых дольщиков может стать вдвое больше

2 октября. FINMARKET.RU - Число обманутых дольщиков может удвоиться, прогнозируют в "Опоре России". В зоне риска — девелоперы, которым не одобрили кредиты и не разрешили достраивать объекты по старой схеме после перехода на эскроу-счета. Сейчас в неопределенной ситуации находится более 600 компаний, по оценкам бизнеса, они строят дома для 200 тыс. дольщиков, пишут "Известия". В Минстрое "Известиям" заявили, что окончательная аналитика по таким девелоперам будет готова к декабрю. Пока у части застройщиков еще есть шанс получить кредиты — некоторые остались без банковских средств из-за неправильно оформленных документов.

По данным Минстроя, сегодня в стране 3850 девелоперов, которые возводят 118,2 млн кв. м жилья. Только 774 из них (строят 19,2 млн кв. м) смогли получить одобрение банков на проектное финансирование, то есть использование эскроу-счетов, следует из данных ДОМ.РФ на 1 октября, с которыми ознакомились "Известия".

Также 2439 девелоперов получили разрешение на достройку своих проектов по старым правилам, то есть с привлечением средств дольщиков, –– они возводят 70,9 млн кв. м жилья.

В зоне риска оказались 637 застройщиков (суммарно возводят более 28 млн кв. м), ситуация у которых пока неясна.

На сегодняшний день в едином реестре проблемных объектов ДОМ.РФ числится 16,9 млн кв. м жилья обманутых дольщиков (3281 дом).

"Сегодня в масштабах страны невозможно оценить, в какой стадии готовности жилые комплексы, находящиеся в зоне риска, и какое количество граждан уже приобрели в них квартиры. Но мы предполагаем, что реестр обманутых дольщиков увеличится минимум вдвое, то есть до 400 тыс. человек", –– сказал «Известиям» член президиума "Опоры России" Дмитрий Котровский.

Позицию "поры России" по возможному увеличению числа обманутых дольщиков разделяют в девелоперских компаниях, в частности в АПРИ "Флай Плэнинг", "КБК Проект", "Клубе инвесторов Москвы".

В исследовании Института экономики роста имени Столыпина, проведенном в 2018 году в связи с грядущим переходом строительной отрасли на проектное финансирование, говорится, что в 2020–2022 годах количество "обманутых дольщиков не только не уменьшится, но и возрастет на 176–340 тыс. человек".

По словам генерального директора девелоперской компании "СМУ-6 Инвестиции" Алексея Перлина, цитируемого "Известиями", в ближайшие два года ожидается уход с рынка около тысячи девелоперов, объемы текущего строительства каждого из которых составляют 50 тыс. кв. м. Восемь из 10 инвесторов –– в зоне потенциального риска, считает эксперт.

По оценке президента ГК "Основа" Александра Ручьёва, 10% потенциально проблемных застройщиков находятся в Москве, около 25% –– в Московской области, 65% — в других регионах.