Что может измениться в налогообложении богатых россиян

2 октября. FINMARKET.RU - Минфин намерен ужесточить правила уплаты налогов для богатых россиян. Делается это, чтобы вернуть удачливых российских бизнесменов и их доходы на родину, пишет "Российская газета".

Сейчас, чтобы не платитьв России, надо находиться в стране менее 183 дней в году. Минфин предлагает ограничить время, которое "делает" человека налоговым нерезидентом, до 90 дней. Таким образом, уже 91 день пребывания в России придает статус налогового резидента с необходимостью уплаты налогов.

Вторая новация - налоговым резидентам и нерезидентам Минфин намерен установить одинаковую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) - 13%. Сейчас люди со статусом налогового нерезидента (это могут быть как иностранцы, так и граждане РФ, живущие здесь меньше 183 дней в год), платят НДФЛ по ставке 30%.

Эти предложения содержатся в проекте "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", который Минфин внес в Госдуму. О планах ужесточить условия нерезидентства говорил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. Цель изменений, по его словам, была такой: "Чтобы проще было работать и чтобы наши бизнесмены, которые в одно время убежали на Запад, сюда к нам возвращались".

Для определения резидентства планируется ввести и критерий "центра жизненных интересов". Условно он означает, что если гражданин надолго уезжает за границу, но у него здесь остаются активы, недвижимость или семья, то и платить налоги он должен в России.

Таким образом, власти планируют пойти по пути иностранных юрисдикций. Критерий "центра жизненных интересов" давно работает во Франции и Великобритании, говорит юрист Forward Legal Федор Закабуня.

Что касается предложения уравнять ставки НДФЛ для резидентов и нерезидентов, то такой ход должен облегчить администрирование налога. Теоретически он может привлечь зарубежных инвесторов. Платить НДФЛ в 13% может оказаться для них выгоднее, чем в других развивающихся странах.

По мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Андрея Пискунова, ожидать массового возвращения налогоплательщиков-нерезидентов в российскую юрисдикцию не следует. "Нужно учитывать первопричины, заставившие налогоплательщиков сменить юрисдикцию. Ужесточение требований к налоговому резидентству вряд ли послужит стимулом для возвращения домой", - полагает он.

Но определенную роль может сыграть выравнивание НДФЛ, признает аналитик. Налоговые режимы в странах Евросоюза более жесткие, чем в России, но российские налогоплательщики рассматривают это как необходимую плату за возможность ведения бизнеса и доступа к правовой системе, предоставляющей необходимую защиту интересов собственника, говорит Пискунов. Если разрыв в ставках будет столь существенным (13% вместо 30%), то, возможно, кто-то и передумает, допускает аналитик.