2 октября. FINMARKET.RU - Россияне с теневыми доходами смогут брать новые займы, несмотря на введение с 1 октября показателя долговой нагрузки. Кредитные организации обязаны рассчитывать показатели долговой нагрузки (ПНД) с 1 октября при каждой выдаче займа. Если выходит, что предполагаемые платежи по ссудам клиента превышают половину его месячного дохода, банки должны будут начислять дополнительные резервы. Это сделает для них невыгодной выдачу таких ссуд.

Для расчета ПДН, сообщили "Известиям" в нескольких финансовых организациях из топ-30 (Райффайзенбанк, "Открытие", "Ренессанс Кредит", Росбанк и банк "Санкт-Петербург"), банки теперь будут применять три варианта определения дохода граждан "в тени"

Первый подход основан на анализе трат клиента. Второй - на его кредитной истории, банк приравнивает заработок к ежемесячным платежам по предыдущим ссудам, умноженным на два. Третий вариант - среднедушевой доход в регионе проживания. При этом по первым двум вариантам потолок рассчитанного дохода будет также ограничен средним заработком в субъекте проживания.

Все эти три метода не помогут взять крупную ссуду гражданам с "зарплатами в конверте" из низкодоходных регионов. При использовании среднедушевого заработка в таком субъекте у клиента получится крупное значение ПДН. Займу будет назначен высокий риск-вес, что сделает его выдачу менее выгодной для банка, указал руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.

Россияне, занятые в теневом секторе и с "пустой" кредитной историей, испытают сложности с получением ссуды на желаемую сумму, уверен начальник управления аналитики департамента розничных рисков Росбанка Левон Торозян.

В будущем предельно допустимая нагрузка также будет рассчитываться для ипотеки и автомобильных кредитов, считает начальник управления методологии дирекции кредитных рисков банка "Санкт-Петербург" Петр Минин.

Впрочем, не все прогнозируют ухудшение положения граждан из-за введения предельно допустимой нагрузки. Для платежеспособных клиентов, способных подтвердить своиофициально, доступность кредитных ресурсов останется без изменений, напомнили в пресс-службе Сбербанка.