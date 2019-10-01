Благосостояние россиян вырастет за 4 года более чем на 6%

1 октября. FINMARKET.RU - Реальные располагаемыеграждан в предстоящие 4 года увеличатся более чем на 6%. Темпы прироста будут повышаться за счет ускорения экономики и реализации нацпроектов, уверены в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

В номинальном выражении доходы россиян в этом году составят 62,2 трлн рублей. Об этом говорится в прогнозе ИНП РАН, пишут "Известия" . В последующие годы показатель продолжит увеличиваться и в 2022 г. составит 73,9 трлн рублей. Таким образом, номинальный рост прибыли граждан ежегодно будет составлять 5-6%.

Но в реальном выражении доходы будут расти не так быстро, пояснил "Известиям" один из авторов прогноза, замдиректора ИНП РАН Александр Широв. За 4 года доходы увеличатся на 6,1%, в этом году увеличение составит 0,8%, несмотря на снижение в 1-м полугодии на 1,3%.

В 2020 году темпы прироста доходов граждан составят 1,2%, в 2021 и 2022 годах - 1,9% и 2,2% соответственно. На факторы увеличения показателей повлияют ускорение российской экономики, выполнение целей, заложенных в нацпроектах, а также принимаемые государством меры в социальной политике, в частности индексация зарплат и пенсий, подчеркнул Широв. Сбережения россиян с 2019 г. по 2022 г. будут последовательно увеличиваться с 1,3 трлн до 1,8 трлн рублей.

Согласно обновленным в августе оценкам Минэкономразвития, в 2019 году рост реальных доходов россиян составит 0,1%. А недавно министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что по итогам 2019 года доходы граждан увеличатся более чем на 1%.

Однако эксперты, опрошенные "Известиями", считают, что предпосылок для такого последовательного роста благосостояния граждан нет. Речи об увеличении доходов населения при слабом экономическом росте (чуть более 1%) и предстоящем скачке безработицы с учетом объявленных Минфином сокращений госслужащих не может быть, отметил в беседе с "Известиями" профессор РАНХИГС Анатолий Овсянников. Против россиян может сыграть и обсуждаемый эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю, добавил эксперт.

Прогноз об увеличении доходов граждан только в первые 2 года поддержал директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Однако, по его мнению, в 2019 и 2020 гг. рост этого показателя может сложится в пределах 0,1%, а в 2021-2022 гг. ждать последовательного роста не приходится.

В этом году рост реальных располагаемых доходов россиян может составить 0,2% при сценарии увеличения ВВП на 0,8-0,9%, подчеркнул в беседе с "Известиями" замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. В 2020 году доходы населения могли бы составить 1,5-2% в год. Но из-за ухудшения тарифных взаимоотношений и эскалации событий в глобальной конъюнктуре реальный рост будет колебаться в пределах 0,3-0,6%, прогнозирует эксперт.