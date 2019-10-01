Увольнение чиновников обойдется в 5 млрд руб. за 3 года

1 октября. FINMARKET.RU - В течение следующих трёх летувольняемым сотрудникам федеральных госорганов составят почти 5 млрд рублей (примерно по 1,6 млрд рублей в год), сообщили "Известиям" в Минфине. Однако в министерстве не стали уточнять, сколько служащих подпадут под оптимизацию.

Исходя из того, что средняя зарплата федерального чиновника, по данным Росстата, в прошлом году составила примерно 127 тыс. рублей, а при сокращении работникам выплачивают компенсацию в размере трех окладов, можно ожидать, что до 2022 года планируется уволить примерно 13 тыс. человек, полагает замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Ранее в Минфине анонсировали масштабную реформу госуправления, предполагающую сокращение штата госслужащих. Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко объявила, что численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в следующем году планируется уменьшить на 10%, территориальных органов - на 5%. К 2021 г. этот показатель в регионах должен будет достичь 15%.

В дальнейшем предполагается структурное совершенствование госаппарата, что должно будет привести к дополнительному сокращению численности.

Оптимизация должна позволить ежегодно экономить до 100 млрд рублей. Сейчас эта сумма ежегодно направляется на повышение жалований чиновников для поддержания зарплат на конкурентном уровне.

На поощрение федеральных служащих в следующие три года хотят направить 786 млрд рублей, следует из проекта бюджета. В плане госрасходов и доходов на 2019-2021 годы было заложено 637 млрд на мотивацию работников федеральных госорганов, то есть примерно на четверть ниже.

В ходе выступления на Московском финансовом форуме глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что количество чиновников в России с 2000 года выросло почти вдвое: с 1,2 млн человек до 2,2 млн человек. Глава Минфина Антон Силуанов в ответ на критику заверил, что сокращения стартуют уже в следующем году.