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01 октября 2019 года 08:25
Отрицательные ставки в РФ могут ввести только по депозитам юрлиц
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DPA/ТАСС
1 октября. FINMARKET.RU - Идея введения в России отрицательных ставок по вкладам обсуждается только в отношении депозитов юрлиц, распространение такой возможности на вклады физлиц не обсуждается, сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в ходе онлайн-конференции. "Действительно, ставки в еврозоне сегодня отрицательные. И к нам обратились кредитные организации по поводу начисления отрицательных ставок по вкладам юридических лиц. По вкладам граждан ничего такого не обсуждается. Что касается средств юридических лиц, которые держат евро в российских кредитных организациях, для введения возможности установления отрицательных ставок необходимы изменения в Гражданский кодекс. Создана рабочая группа, которая сейчас работает над принципами введения данной возможности в российском регулировании. Еще раз хочу повторить, что речь идет только о юридических лицах", - сказал Швецов. Крупные российские банки выступают с предложением предоставить кредитным организациям возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным депозитам, ЦБ РФ изучает масштаб этой проблемы, заявила на прошлой неделе директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. По ее словам, этот вопрос сейчас обсуждается, решение еще не принято. Минфин РФ эту идею поддерживает, сообщил позже замминистра финансов Алексей Моисеев. "Да, я всячески поддерживаю усилия ЦБ по дедолларизации банковской системы. Я считаю, что в нашей банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов и пассивов", - сказал замминистра, отвечая на вопрос о позиции Минфина по отрицательным ставкам по валютным депозитам. Сейчас банки в России не могут устанавливать отрицательные ставки по депозитам, как в Европе и в ряде других стран. ЦБ РФ освещал вопрос отрицательных ставок в своем обзоре рисков финансовых рынков. При размещении средств в европейские активы высокого качества российские банки сталкиваются с отрицательными ставками, при этом привлечение клиентских средств в евро российскими банками не может осуществляться по отрицательным ставкам в силу отсутствия такой возможности в гражданском законодательстве, отмечал регулятор в обзоре. Из-за этого банки РФ могут получать отрицательную маржу.
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