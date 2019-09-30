Введут ли в РФ отрицательные ставки по валютным вкладам

30 сентября. FINMARKET.RU - Дискуссия о введении в России отрицательных ставок по валютным вкладам выходит на новый виток. Идею поддержал замминистра финансов Алексей Моисеев. А в разговоре с "Российской газетой" глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков дал понять, что в октябре депутаты готовы рассмотреть такой законопроект, если он появится.

В некоторых российских банках уже берут комиссию за ведение счетов и вкладов в евро. По мнению юристов, эта практика далеко не всегда бесспорна. Тем не менее она активно распространяется, особенно в последние полгода. Работа с европейской валютой убыточна для российских банков из-за отрицательных ставок в еврозоне. Но привлечь у клиентовв евро по отрицательной ставке, фактически попросив их платить за хранение, банки не имеют права. Этого не позволяет Гражданский кодекс, где говорится, что по договору вклада банк должен выплатить проценты. Таким образом, невозможна и нулевая ставка по вкладу.

Маловероятно, что клиенты предпочтут доплачивать банку, скорее всего, большинство из них станут использовать банковские ячейки, считает старший аналитик направления банковских рейтингов агентства НКР Егор Лопатин. Чем больше наличных в евро хранится в ячейке, поясняет эксперт, тем меньше будет убытков по сравнению с процентными расходами по вкладу.

Впрочем, по депозитам в евро ставки у большинства банков последние годы уже находились не выше 0,5-1 процента годовых. А у некоторых - давно составляют символические 0,01 процента. Поэтому интерес клиентов к ним - минимальный, констатирует директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Иван Уклеин.

Наиболее вероятно, продолжает Егор Лопатин, что клиенты банков перейдут на долларовые вклады. А в Банке России рассчитывают, что отрицательные ставки и комиссии по вкладам в евро повысят приток граждан и в рублевые депозиты.

Но пока все это - лишь в теории. Как сообщил "Российской газете" Анатолий Аксаков, конкретных предложений, тем более оформленных в виде законопроекта, на данный момент нет. Но если они оперативно появятся, то теоретически уже в октябре профильные комитеты Госдумы могут их рассмотреть, добавил он.

Однако учитывая, что идея отрицательных ставок в целом звучит непопулярно, не исключено, что Госдума в итоге может отклонить законопроект на эту тему, подчеркнул Аксаков. При этом он сам в введении отрицательных ставок ничего плохого не видит. Реализация этой идеи, по мнению Аксакова, действительно может привести к девалютизации вкладов и росту депозитов в рублях.

Перед банками стоит выбор: либо вообще отказаться от привлечения вкладов в евро, либо компенсировать возникающие убытки

Как уже говорилось, инициаторами введения отрицательных ставок по валютным депозитам были крупные банки.

Кстати, если в России и ведут отрицательные ставки, то к долларовым депозитам они применяться не будут, уверены аналитики. Сейчас базовая ставка Федеральной резервной системы США составляет 1,75-2%. Пока что предпосылок для ее снижения до отрицательных значений не наблюдается.