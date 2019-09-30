Ставку ипотеки снизят с помощью облигаций

30 сентября. FINMARKET.RU - Минфин, ЦБ, Минэкономразвития и Дом.РФ завершили работу над дорожной картой рынка ипотечных облигаций - в ней 14 пунктов, пройти их нужно до конца 2020 г. 20 сентября ее утвердил первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов. "Ведомости" ознакомились с копией документа.

По подсчетам чиновников, для исполнения национального проекта "Жилье" к концу 2024 г. ипотечный портфель банков должен распухнуть до 20,8 трлн руб. - сейчас, по данным ЦБ, 7 трлн руб. Так сильно увеличить выдачу ипотеки и одновременно снизить ставки помогут по мысли чиновников однотраншевые ипотечныес поручительством Дом.РФ: банк продает закладные по кредитам "Дом.РФ - ипотечному агенту", а взамен получает облигации с поручительством Дом.РФ.

Это позволит банкам привлекать относительно недорогое фондирование, перераспределять риски и снижать нагрузку на капитал, говорит руководитель управления секьюритизации "ВТБ капитала" Андрей Сучков. Банки же остаются крупнейшими инвесторами в такие облигации, объясняет управляющий директор Дом.РФ Александр Гарифулин. Выкупив их, они экономят капитал за счет сниженного для этих бумаг риск-веса - до 20%, считает управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования "Эксперт РА" Александра Веролайнен, правда, это не снимает процентного риска: пассивы банков в разы короче сроков ипотеки и сроков обращения бумаг, банкам важно, чтобы они могли перепродать их на рынке.

Чиновники хотят разрешить инвестировать в ипотечные облигации с гарантией Дом.РФ пенсионные накопления под управлением Государственной управляющей компании (ГУК) ВЭБ.РФ, средства госкомпаний и госкорпораций, накопления по военной ипотеке, а также отдавать их в репо Федеральному казначейству.

Когда ипотечные облигации войдут в список активов, куда госкомпании могут вкладывать средства, они будут конкурировать за место в их портфеле с другими высоконадежными активами, например ОФЗ и корпоративными облигациями с рейтингом ААА, говорит представитель Минфина: доля и размер инвестиций будут определяться предпочтениями госкомпаний и конъюнктурой рынка.

Чтобы снизить риски инвесторов, планируется поправить закон о банкротстве: исключить при банкротстве банка, выдавшего ипотеку, возможность оспаривать выплаты держателям облигаций и защитить обеспечение облигаций.

Чиновники хотят развивать и вторичный рынок облигаций - зарегистрировать программу биржевых облигаций с ипотечным покрытием на 7 трлн руб.: так удастся снизить издержки на секьюритизацию. Все это позволит банкам к 2024 г. снизить ставки по ипотеке на 1-1,5 п. п., рассчитывают чиновники.