В ближайшие годы жилье будет не интересно для инвестиций

27 сентября. FINMARKET.RU - Большинство тех, кому есть что инвестировать, привыкли направлять средства напрямую "в квартиры". Однако опрошенные "Ведомостями" консультанты по недвижимости считают, что в ближайшие годы жилье будет наименее интересным объектом для вложения средств.

По мнению основателя портала Indriksons.ru Игоря Индриксонса, для этого лучше подходят склады самообслуживания для сезонного хранения вещей, а также студенческие апартаменты из-за стабильного спроса на образование в престижных вузах. "Дата-центры – новое перспективное направление для инвестиций, – утверждает директор отдела исследований CBRE Анна Шепелева. – Потребность в хранении и обработке больших объемов информации растет год от года, а вслед за ней – спрос на площадки для размещения серверов". Руководитель отдела исследований JLL Олеся Дзюба дополняет список перспективных объектов коливингами (современными «коммуналками» для молодежи) и домами престарелых, спрос на которые в мире растет из-за глобального старения населения.

"Этав меньшей степени подвержена влиянию кризисов, так как в этих сегментах рынка уровень конкуренции в несколько раз ниже", – объясняет смену приоритетов менеджер группы по оказанию услуг в сфере недвижимости Deloitte Сергей Чемерикин. По данным Knight Frank, в 2018 г. она занимала 35% в портфелях крупных инвесторов, а к 2023 г. ее будет не меньше половины. Офисы и торговые помещения, наоборот, ожидает спад, предупреждает директор департамента финансовых рынков Knight Frank Игорь Роганович: компаниям нужно все меньше площадей, рабочие пространства оптимизируются, а покупатели магазинов постепенно уходят в онлайн.

Прямыев недвижимость требуют больших средств. Но розничные инвесторы могут снизить цену входного билета на рынок недвижимости, став владельцами бумаг специализированных трастов или фондов, которые сами инвестируют в строительство или покупку готовых квадратных метров для получения рентного и иного дохода. Сегодня россияне могут довольно легко инвестировать в американские фонды недвижимости. И их активность растет. Получить доступ к американским торговым площадкам жители России могут через иностранного онлайн-брокера.

Российскую недвижимость также иногда упаковывают в фонды, в том числе для розничных инвесторов, – закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости (ЗПИФН). Паи еще 76 ЗПИФН доступны инвесторам на Московской бирже, но лишь единицы из них платят "дивиденды". По данным Investfunds.ru, сейчас идет формирование всего шести новых ЗПИФН, но только половина из них готова принимать средства розничных клиентов, выяснили "Ведомости", обзвонив их управляющие компании.